edición general
3 meneos
14 clics

Trump publica un vulgar deepfake atacando a los líderes demócratas tras la reunión en la Casa Blanca [ENG]  

Trump publicó en su red Truth Social un vulgar vídeo deepfake generado por IA en el que atacaba a los principales líderes demócratas —el líder de la minoría en el Senado, Chuck Schumer, y el líder de la minoría en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries— pocas horas después de haberlos recibido en el Despacho Oval. El vídeo muestra a Schumer y Jeffries como si estuvieran hablando con periodistas tras la reunión, pero el audio manipulado hace que Schumer diga que los demócratas “ya no tienen votantes, por toda nuestra mierda woke."

| etiquetas: trump , deepfake , casa blanca
2 1 0 K 45 actualidad
3 comentarios
2 1 0 K 45 actualidad
Verdaderofalso #2 Verdaderofalso *
Para esto ha quedado la cuenta oficial de La Casa Blanca.
Burlas, menosprecios y memes.
www.meneame.net/story/casa-blanca-burla-inmigrante-deportado-convirtie

Es tan decadente que da hasta pena
1 K 40
#3 tromperri
#2 Pena ninguna. Solo espero que no nos salpique demasiado.
0 K 9
#1 Grahml *
x.com/realDonaldTrump/status/1972822596397003159

Desde la cuenta oficial del presidente de los EEUU.  media
0 K 20

menéame