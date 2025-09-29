Trump publica un vulgar deepfake atacando a los líderes demócratas tras la reunión en la Casa Blanca [ENG]  

Trump publicó en su red Truth Social un vulgar vídeo deepfake generado por IA en el que atacaba a los principales líderes demócratas —el líder de la minoría en el Senado, Chuck Schumer, y el líder de la minoría en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries— pocas horas después de haberlos recibido en el Despacho Oval. El vídeo muestra a Schumer y Jeffries como si estuvieran hablando con periodistas tras la reunión, pero el audio manipulado hace que Schumer diga que los demócratas “ya no tienen votantes, por toda nuestra mierda woke."