Trump pone en jaque al Mundial 2026: podría eliminar sedes "dirigidas por extremistas de izquierdas"

Trump pone en jaque al Mundial 2026: podría eliminar sedes "dirigidas por extremistas de izquierdas"

Donald Trump ha puesto en jaque a la organización del Mundial de Fútbol 2026 tras amenazar con cambiar sedes "dirigidas por extremistas de izquierda" que considera inseguras.

11 comentarios
Comentarios destacados:      
karakol #2
Tú no has visto un extremista de izquierdas en tu vida, Hulio...
9
#11 vGeeSiz
#2 no, porque los que le pegan tiros en el cuello a gente conservadora, son centro centrado moderado, debe ser xD
0
Imag0 #3
Ojalá haga todas las tonterías que dice que va a hacer, estoy hasta el puto nabo de tener que escuchar parida tras parida del retrasado mental este con cara de risketo.
Qué puto cansino es, resulta tremendamente agotador surfear el carrusel de payasadas diarias y chaladuras mentales, a ver si se muere de una puta vez por dios.
5
chatOGT #1
Ya está matón utilizando todas sus "herramientas" para coaccionar a sus adversarios políticos. Aquí una muesca más.
3
tul #7
#1 dajale, quiero ver como el partido podrido justifica que el mundial no se celebre en la españita de sus amores xD
1
chatOGT #8
#7 jajaja, eso estaría bien, petaría alguna cabeza
1
#4 sarri
"La ONU está tomada por radicales de izquierda" en 3, 2, 1...
4
mente_en_desarrollo #5
Lástima que en EEUU no haya la afición al "soccer" que hay en Europa.

Porque si cancelase el mundial, por eso en Europa si que le cuelgan por los pies.
Y los más fachas, los primeros.
2
chatOGT #9
#5 no dice cancelar, dice quitar las sedes de las ciudades "radicales de izquierda". Vamos, quitarles un buen pellizco de turismo y relevancia internacional. Coacción, vaya, como a las universidades.
1
mente_en_desarrollo #10
#9 Pero si quita suficientes sedes, toda la organización se va a la mierda, y es posible que se tenga que cancelar.

EEUU es muy grande, pero como no tiene mucha afición al futbol, no creo que tenga muchos campos de reserva que cumplan los criterios.
Aunque, creo recordar que lo hace con Canadá y Méjico, y es fácil que allí (sobre todo en Méjico) tengan campos de sobra que sirvan.

Eso sí, sería pasta que perderían (los turistas se lo gastarían en otro país).
0
#6 gyllega
mira que me la sopla el futbol pero creoque de todas las tonterias que se le ocurren a este hombre esta seria una de esas que le pasarian mas factura politica.

Asi de tontos creo que somos, pan y circo y todo solucionado
1

