Trump pone en jaque al Mundial 2026: podría eliminar sedes "dirigidas por extremistas de izquierdas"

Donald Trump ha puesto en jaque a la organización del Mundial de Fútbol 2026 tras amenazar con cambiar sedes "dirigidas por extremistas de izquierda" que considera inseguras.
| etiquetas: trump , usa , fútbol , mundial 2026 , presión , seguridad nacional
Qué puto cansino es, resulta tremendamente agotador surfear el carrusel de payasadas diarias y chaladuras mentales, a ver si se muere de una puta vez por dios.
Porque si cancelase el mundial, por eso en Europa si que le cuelgan por los pies.
Y los más fachas, los primeros.
EEUU es muy grande, pero como no tiene mucha afición al futbol, no creo que tenga muchos campos de reserva que cumplan los criterios.
Aunque, creo recordar que lo hace con Canadá y Méjico, y es fácil que allí (sobre todo en Méjico) tengan campos de sobra que sirvan.
Eso sí, sería pasta que perderían (los turistas se lo gastarían en otro país).
Asi de tontos creo que somos, pan y circo y todo solucionado