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Trump podría enfrentar demanda legal por guerra impuesta a Irán

Trump podría enfrentar demanda legal por guerra impuesta a Irán

Legisladores demócratas de Estados Unidos analizan presentar una demanda contra Donald Trump si mantiene la ofensiva militar contra Irán sin autorización del Congreso, la información fue revelada por la revista Time.

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