Trump pide el arresto del inversor George Soros y su hijo por “su apoyo a protestas violentas y mucho más”

La campaña de persecución de Donald Trump contra sus adversarios y críticos ya tiene un nuevo objetivo. El presidente ha dicho a través de su red social, Truth, que el multimillonario y filántropo de 95 años George Soros y “su maravilloso hijo de la izquierda radical” deberían ser acusados “bajo la ley RICO por su apoyo a protestas violentas, y mucho más, en todo Estados Unidos”. “No vamos a permitir que estos lunáticos destrocen más a Estados Unidos, sin darle siquiera la oportunidad de RESPIRAR y ser LIBRE. Soros, y su grupo de psicópatas...

#2 Suleiman
Y le quedan 3 años y pico... Flipaaa!
3
PauMarí #4 PauMarí *
#2 más un tercer mandato, si la salud se lo permite... Verás como de alguna manera u otra el tema se planteará, por mucho que diga la enmienda no sé que número.... veremos como acaba.
0
Atusateelpelo #5 Atusateelpelo
#4 El Tribunal Supremo le encontrara el encaje adecuado para que pueda darse el 3º mandato. No tengo pruebas, tampoco dudas.
0
Cehona #7 Cehona
#4 Con los tobillos hinchados por la retención de liquidos que sufre
(no los alcohólicos) dudo que en un tercer mandato este mejor que ahora.
0
calde #6 calde
#2 eso sí no se carga antes el país...
1
tul #9 tul
#2 dudo mucho que viva tanto, antes lo convertiran en martir
0
#3 tromperri
Que publique los papeles de Epstein y se deje de cortinas de humo. Puto pederasta.
2
#1 Pitchford
Se ve que Putin le asesoró bien en su reciente encuentro.
1
maspipinobreve #8 maspipinobreve
#1 Nadie cree que Soros no sea un perfecto hijodeputa.
0
#10 Pitchford
#8 Seguro que varios de los encarcelados por los tribunales de Putin también lo son. Pero éso suele ser lo de menos en estas decisiones.
0
ElenaCoures1 #11 ElenaCoures1
¿Pero Soros no era un fascista? xD xD xD xD xD xD
0

