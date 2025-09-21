·
31
meneos
49
clics
Trump ordena en redes sociales a su fiscal general que persiga "ya" a los enemigos del presidente de EE UU
ha prometido que perseguirá a grupos de ideología antifascista al considerarlos como “organizaciones terroristas”, pese a que la ley, de momento, no lo permite.
|
etiquetas
:
trump
,
ordena
,
redes
,
sociales
,
fiscal
,
general
,
persiga
,
enemigos
26
5
0
K
338
actualidad
9 comentarios
26
5
0
K
338
actualidad
#2
Verdaderofalso
Joder cómo está Corea del Norte
6
K
100
#1
themarquesito
Parece que publicó en Truth Social lo que tendría que haber sido un mensaje de texto.
4
K
85
#6
jm22381
El caso Watergate es una pelea de preescolar comparada con esto
1
K
33
#4
sliana
Caretas fuera. A partir de ahora, amado líder o emperador del mundo. Va a hacer buenos a kim y a Maduro, el preferido del pp
1
K
18
#7
SMaSeR
Cualquiera que el considere su enemigo?. Que democrático y sujeto a derecho todo
.
0
K
7
#8
cunaxa
Un momento, ¿ no somos todos antifascistas ? ¿ O hay alguien a favor del fascismo ?
Bueno, casi todos, quiero decir.
0
K
7
#3
Kmisetas
Trump manda a su fiscal a por los antifas y aquí la PSOE manda a la Fiscalía a por jueces, periodistas incómodos o quien ose toserles. La diferencia es que en EE. UU. se escandalizan, y en España lo llaman “normal funcionamiento de las instituciones”.
12
K
-60
#5
crob
#3
Peinado, eres tu? Ojalá se limpiara la judicatura de franquistas y sectarios religiosos... No sé en que españa vives... Recuerdas la operación Cataluña, Kitchen, Pegasus... Un estado policial y judicial paralelo para el beneficio de un partido PPolítico
7
K
75
#9
Romfitay
#3
¿A qué juez o periodista ha enviado el PSOE la fiscalía?
1
K
24
Ver toda la conversación (
9
comentarios)
