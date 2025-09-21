edición general
Trump ordena en redes sociales a su fiscal general que persiga “ya” a los enemigos del presidente de EE UU

Trump ordena en redes sociales a su fiscal general que persiga “ya” a los enemigos del presidente de EE UU

ha prometido que perseguirá a grupos de ideología antifascista al considerarlos como “organizaciones terroristas”, pese a que la ley, de momento, no lo permite.

Verdaderofalso #2 Verdaderofalso
Joder cómo está Corea del Norte
6 K 100
themarquesito #1 themarquesito
Parece que publicó en Truth Social lo que tendría que haber sido un mensaje de texto.
4 K 85
jm22381 #6 jm22381
El caso Watergate es una pelea de preescolar comparada con esto o_o
1 K 33
#4 sliana
Caretas fuera. A partir de ahora, amado líder o emperador del mundo. Va a hacer buenos a kim y a Maduro, el preferido del pp
1 K 18
SMaSeR #7 SMaSeR
Cualquiera que el considere su enemigo?. Que democrático y sujeto a derecho todo xD.
0 K 7
#8 cunaxa
Un momento, ¿ no somos todos antifascistas ? ¿ O hay alguien a favor del fascismo ?
Bueno, casi todos, quiero decir.
0 K 7
Kmisetas #3 Kmisetas
Trump manda a su fiscal a por los antifas y aquí la PSOE manda a la Fiscalía a por jueces, periodistas incómodos o quien ose toserles. La diferencia es que en EE. UU. se escandalizan, y en España lo llaman “normal funcionamiento de las instituciones”.
12 K -60
crob #5 crob
#3 Peinado, eres tu? Ojalá se limpiara la judicatura de franquistas y sectarios religiosos... No sé en que españa vives... Recuerdas la operación Cataluña, Kitchen, Pegasus... Un estado policial y judicial paralelo para el beneficio de un partido PPolítico
7 K 75
Romfitay #9 Romfitay
#3 ¿A qué juez o periodista ha enviado el PSOE la fiscalía?
1 K 24

