Trump ordena al Pentágono a prepararse para “sofocar disturbios civiles”

El presidente ha firmado una orden ejecutiva que amplía las labores de la Guardia Nacional.Medios estadounidenses han publicado que el Pentágono prepara ya planes de contingencia sobre cómo se desarrollaría un despliegue en Chicago, si finalmente Trump cumple su amenaza de desplegar a la Guardia Nacional en la Ciudad de los Vientos. En declaraciones desde el Despacho Oval durante la ceremonia de firma de la orden, Trump ha apuntado que las tropas del país están listas para desplegarse en cualquier urbe “en menos de 24 horas”.