·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
5693
clics
Retan a ChatGPT y DeepSeek a jugar a 'Dragones y Mazmorras' y lo que pasa dice mucho del futuro que nos espera
4619
clics
Los archivos de Epstein revelan nuevas fotos del príncipe Andrés: de rodillas en el suelo junto a una mujer tumbada
4230
clics
Una interesante conversación entre un nativo americano y un uigur chino [Eng]
3062
clics
El peligroso barrio de Kabukicho (Tokio) en los años 60 y 70
2793
clics
Tarta de manzana
más votadas
815
"Ahh, que no es Zapatero": las redes critican el silencio mediático tras la aparición de Aznar en el archivo Epstein
583
Los compradores de VPO de San Juan: hijos del notario, sagas familiares...
409
Ni un paso atrás: las juventudes socialistas de Euskal Herria marchan contra el fascismo
180
Muere el cómico Fernando Esteso a los 80 años
377
El entorno de Aznar dice que no conocía a Epstein tras aparecer en sus papeles
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
6
meneos
36
clics
Trump ordena no intervenir en ciudades gobernadas por el Partido Demócrata "a menos que pidan ayuda"
Advierte a los "agitadores" de que sufrirán las "consecuencias" de cualquier ataque a instalaciones federales
|
etiquetas
:
trump
,
taco
,
ice
,
democratas
5
1
0
K
75
actualidad
5 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
5
1
0
K
75
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
bioibon
TACO en todo su esplendor.
3
K
55
#3
angelitoMagno
Alguien le ha pasado las encuestas electorales
0
K
15
#2
emmett_brown
TACO, TACO, TACO
Que mi TACO
TACO, TACO, TACO
0
K
12
#5
Berni1978
A menos que pidan ayuda…. Me suena algo de eso aquí en España…. Que me lo explique alguien del PP.
0
K
9
#4
PeroKeKoñoLePasaAlMundo
*
Un atisbo de propósito de enmienda en su engorilada visión de la realidad.
Supongo que sus asesores están al borde del suicidio o son todos consumidores de opioides legales por la noche para pasar el día como sea.
Vamos, que es un puto gilipollas que no piensa demasiado en las consecuencias de sus actos hasta que el experimento le revienta en la puta cara. Ojalá la realidad le haga irse a tomar por culo. Muchos morirán en el camino, pero le suda la polla. Vive en su puta burbuja
0
K
7
Ver toda la conversación (
5
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Que mi TACO
TACO, TACO, TACO
Supongo que sus asesores están al borde del suicidio o son todos consumidores de opioides legales por la noche para pasar el día como sea.
Vamos, que es un puto gilipollas que no piensa demasiado en las consecuencias de sus actos hasta que el experimento le revienta en la puta cara. Ojalá la realidad le haga irse a tomar por culo. Muchos morirán en el camino, pero le suda la polla. Vive en su puta burbuja