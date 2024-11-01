edición general
Trump ordena no intervenir en ciudades gobernadas por el Partido Demócrata "a menos que pidan ayuda"

Advierte a los "agitadores" de que sufrirán las "consecuencias" de cualquier ataque a instalaciones federales

bioibon #1 bioibon
TACO en todo su esplendor.
angelitoMagno #3 angelitoMagno
Alguien le ha pasado las encuestas electorales
emmett_brown #2 emmett_brown
TACO, TACO, TACO
Que mi TACO
TACO, TACO, TACO
#5 Berni1978
A menos que pidan ayuda…. Me suena algo de eso aquí en España…. Que me lo explique alguien del PP.
#4 PeroKeKoñoLePasaAlMundo *
Un atisbo de propósito de enmienda en su engorilada visión de la realidad.

Supongo que sus asesores están al borde del suicidio o son todos consumidores de opioides legales por la noche para pasar el día como sea.

Vamos, que es un puto gilipollas que no piensa demasiado en las consecuencias de sus actos hasta que el experimento le revienta en la puta cara. Ojalá la realidad le haga irse a tomar por culo. Muchos morirán en el camino, pero le suda la polla. Vive en su puta burbuja
