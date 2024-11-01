edición general
6 meneos
21 clics

Trump ordena el despliegue de tropas en Portland y autoriza el uso de "toda la fuerza"

El presidente Donald Trump ha ordenado el despliegue de tropas estadounidenses en Portland, Oregón, autorizando el uso de la "fuerza total" si fuera necesario. "Estoy ordenando al secretario de Guerra, Pete Hegseth, que provea todas las tropas necesarias para proteger al Portland devastado por la guerra y a cualquiera de nuestras instalaciones de ICE bajo asedio por ataques de Antifa y otros terroristas domésticos", dijo Trump en una publicación en Truth Social.

| etiquetas: trump , despligue de tropas , portland , con toda la fuerza
5 1 1 K 72 actualidad
10 comentarios
5 1 1 K 72 actualidad
Comentarios destacados:    
jonolulu #3 jonolulu *
"...para proteger al Portland devastado por la guerra y a cualquiera de nuestras instalaciones de ICE bajo asedio por ataques de Antifa y otros terroristas domésticos"

Todo para crear una falsa sensación de amenaza y poder seguir aprobando barbaridades

Muy relacionado www.meneame.net/story/aterradora-radicalizacion-izquierda
4 K 69
Antipalancas21 #9 Antipalancas21
#3 Falsa ya veras los que detienen, golpean y alguno que caerá misteriosamente por estar donde no debía, que en EEUU son muy burros y hay muchas armas.
0 K 13
makinavaja #1 makinavaja
A un paso de la guerra civil...
2 K 38
Antipalancas21 #4 Antipalancas21
#1 A ver si es verdad y se ejecutan entre ellos y dejan en paz al resto del mundo.
1 K 26
pingON #10 pingON
#1 falta una cerilla, la gasolina ya está puesta
0 K 13
Connect #8 Connect
Donald Trump es el presidente de Estados Unidos que el mundo necesitaba para abrir los ojos y tratar de independizarse de los americanos. Porque esto queridos VOXeros, es lo que trae la ultraderecha a tu país. Y como se puede ver, ya se puede ir muy rápido. Este tio apenas lleva ocho meses en el poder. Aun le quedan mas de tres años ahí!. Su equipo sabe que no tendrá las mismas facilidades para volver a salir,así que están corriendo para cohrtar libertades que parecían basicas y quedarse el poder.
0 K 16
Antipalancas21 #2 Antipalancas21
Como están disfrutando lo votado en las ciudades de EEUU, gracias al ejercito y a los mandatos de Trump
0 K 13
#6 soberao
#2 Y el partido republicano cayado como putas, que en el primer mandato corregía a Trump cuando se le iba la olla, pero ahora lo que digan los Cristofascistas y esto va a misa.
0 K 14
Pertinax #5 Pertinax
Oregón, feudo demócrata. La casualidad.
0 K 11

menéame