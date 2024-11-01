Trump ordena el despliegue de tropas en Portland y autoriza el uso de "toda la fuerza"

El presidente Donald Trump ha ordenado el despliegue de tropas estadounidenses en Portland, Oregón, autorizando el uso de la "fuerza total" si fuera necesario. "Estoy ordenando al secretario de Guerra, Pete Hegseth, que provea todas las tropas necesarias para proteger al Portland devastado por la guerra y a cualquiera de nuestras instalaciones de ICE bajo asedio por ataques de Antifa y otros terroristas domésticos", dijo Trump en una publicación en Truth Social.
| etiquetas: trump , despligue de tropas , portland , con toda la fuerza
Todo para crear una falsa sensación de amenaza y poder seguir aprobando barbaridades
