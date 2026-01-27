Trump y su obsesión por el salón de eventos, enésima marcianada en Truth Social

Estoy construyendo, además de todo lo que estoy haciendo, uno de los más grandes y hermosos Salones de Eventos de cualquier lugar del mundo, con más de 300 Millones de Dólares del dinero Grandes Patriotas Americanos, y trabajando muy de cerca, desde el comienzo, con las Fuerzas Armadas de EE.UU y el Servicio Secreto. Esto es un REGALO (¡CERO dinero de los contribuyentes!) a los Estados Unidos de América, de 300 a 400 millones de dólares (¡dependiendo del alcance y calidad de los acabados interiores!), de un espacio que se necesita desesperadamente, ansiado por 150 años de administraciones presidenciales precedentes, para que la Casa Blanca no se vea obligada a usar "carpas" baratas e inseguras para grandes e importantes EVENTOS DE ESTADO, Cenas, Reuniones, Convenciones, y las ya agendadas futuras INAUGURACIONES (¡por razones de protección, seguridad, y aforo!) en un patio de la Casa Blanca muy húmedo y a merced del tiempo. Hacer un regalo así de grande a los EE.UU se consideró, por parte de casi todos, como "UNA COSA MARAVILLOSA". ¡Pero no, como de costumbre he sido demandado por el Izquierdista Radical Consorcio Nacional (¡no!) para la Conservación Histórica, un grupo al que no podría importarle menos nuestro país! Todo el Acero Estructural, Ventanas, Puertas, Equipos de Calefacción o Aire Acondicionado, Mármol, Piedra, Hormigón Prefabricado, Ventanas y Otros Cristales Blindados, Tejado Antidrones y mucho más ya ha sido pedido (o está a punto de serlo) y no hay forma razonable o práctica de dar marcha atrás. ¡ES DEMASIADO TARDE! ¿Por qué estos folloneros y obstruccionistas no presentaron antes su demanda? ¡El Congreso nunca intentó o quiso detener el Proyecto del Salón de Eventos! Todos sabían lo que estaba ocurriendo en la Casa Blanca, ¡un gran, gran hermoso regalo para los Estados Unidos de América! Para quienes tengan interés, la pequeña Ala Este estaba tan "bastardizada" y cambiada que no tenía el menor parecido o relación con la original. A los sedicentes "conservacionistas", que reciben dinero de los sitios más inusuales, no se les debería permitir detener este añadido desesperadamente necesitado a nuestra GRAN Casa Blanca, un lugar que ningún Presidente ha necesitado permiso para cambiar o mejorar a causa del especial terreno en el que está, sin importar lo grande (¡o importante!) que sea la mejora.

Además, en este caso, se está haciendo con el diseño, consentimiento, y aprobación de los más altos niveles de las Fuerzas Armadas y el Servicio Secreto. El mero hecho de presentar esta demanda ridícula ha sacado a la luz el hecho hasta ahora secreto. ¡Detener la construcción, en una fecha tan tardía, sería devastador para la Casa Blanca, el País, y todos los implicados! Gracias por vuestra atención a este asunto. Presidente DJT

