Trump nomina a Kevin Warsh para sustituir a Powell como presidente de la Reserva Federal [ENG]

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha nominado al exgobernador de la Reserva Federal Kevin Warsh para dirigir el banco central estadounidense cuando finalice en mayo el mandato del actual presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell. El anuncio del viernes pone fin a una búsqueda de varios meses, muy mediática, de un nuevo presidente de la Reserva Federal, cargo considerado ampliamente como uno de los puestos económicos más influyentes del mundo.