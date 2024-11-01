Trump nombra enviado para Groenlandia e indigna a Dinamarca

Donald Trump realizó el anuncio del nombramiento de Jeff Landry, gobernador de Luisiana, como enviado especial de Estados Unidos para Groenlandia.Landry, por su parte, publicó un mensaje en X explicando que compatibilizará ese "cargo voluntario" con el de gobernador de Luisiana, y dijo que su misión será "convertir Groenlandia en parte de EE.UU." Lars Løkke Rasmuss dijo el lunes 22 de diciembre que convocará al embajador estadounidense. "Es completamente inaceptable. Por eso he decidido, de acuerdo con mis colegas groenlandeses...
| etiquetas: trump , enviado , groenlandia , indignación , dinamarca
"Jeff comprende lo esencial que es Groenlandia para nuestra seguridad nacional y promoverá con firmeza los intereses de nuestro país en favor de la seguridad y la supervivencia de nuestros aliados y, de hecho, del mundo. ¡Felicitaciones, Jeff!", escribió en su red Truth Social
Y los lacayos políticos europeos lamiéndole el culo.
Los usanos quieren todos los recursos naturales presentes y futuros de Groenlandia, ni más ni menos. Es tremendo cómo se las gasta Trump (que negocia con Rusia sin ningún problema) y lo calladitos que están los líderes europeos. Hay que ayudar a Ucrania!! Miles de millones para Zelenski! Manda huevos...