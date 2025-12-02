edición general
Trump y Melania tiran la casa por la ventana con la decoración navideña: 75 coronas, 51 árboles y más de 200 metros de guirnaldas

La residencia presidencial ha sido transformada con 75 coronas, 51 árboles, más de 200 metros de guirnaldas y alrededor de 2.000 tiras de luces. Uno de los elementos más destacados es la presencia de más de 2.800 estrellas doradas, elegidas por Melania Trump para rendir homenaje a los militares estadounidenses y a sus familias. A ellas se suman unas 10.000 mariposas que aluden a Fostering the Future, la iniciativa de la esposa de Trump enfocada en jóvenes que han pasado por el sistema de acogida.

Y DOGE no tiene nada que decir de estos gastos?
#1 DOGE ya lo han desmantelado. Está cerrado.
Otra alucinación de Musk que se queda en eso, en alucinación.
Pues a mí la foto me genera el efecto contrario al que debería: frialdad, falsedad, artificialidad.
