Trump y Melania tiran la casa por la ventana con la decoración navideña: 75 coronas, 51 árboles y más de 200 metros de guirnaldas

La residencia presidencial ha sido transformada con 75 coronas, 51 árboles, más de 200 metros de guirnaldas y alrededor de 2.000 tiras de luces. Uno de los elementos más destacados es la presencia de más de 2.800 estrellas doradas, elegidas por Melania Trump para rendir homenaje a los militares estadounidenses y a sus familias. A ellas se suman unas 10.000 mariposas que aluden a Fostering the Future, la iniciativa de la esposa de Trump enfocada en jóvenes que han pasado por el sistema de acogida.