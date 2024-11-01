Trump mantiene una acalorada conversación con Netanyahu sobre el ataque israelí a Qatar (eng)

Trump le dijo a Netanyahu que la decisión de atacar a los líderes políticos de Hamás en Doha, la capital de Qatar, no fue prudente. Se enojó al enterarse del ataque, ya que este provenía del ejército estadounidense, y no de Israel, y que impactó el territorio de otro aliado de Estados Unidos que mediaba en las negociaciones para poner fin a la guerra de Gaza, según los funcionarios. Netanyahu respondió que tenía una breve ventana para lanzar los ataques y aprovechó la oportunidad.