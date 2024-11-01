Trump mantiene una acalorada conversación con Netanyahu sobre el ataque israelí a Qatar (eng)

Trump le dijo a Netanyahu que la decisión de atacar a los líderes políticos de Hamás en Doha, la capital de Qatar, no fue prudente. Se enojó al enterarse del ataque, ya que este provenía del ejército estadounidense, y no de Israel, y que impactó el territorio de otro aliado de Estados Unidos que mediaba en las negociaciones para poner fin a la guerra de Gaza, según los funcionarios. Netanyahu respondió que tenía una breve ventana para lanzar los ataques y aprovechó la oportunidad.
Lo que hizo Israel fue eliminar terroristas
Veo que os cuesta comprender ciertos comentarios , no se el motivo ...
No es dificil de entender
Vamos que a los que querían atacar, agua.
Los que le han calado (Putin, Netanyahu, Jinping) le mean en la cara día sí y día también.
Como dijo la Kallas esa:
"Estados Unidos es un aliado incondicional de Israel"
si los árabes perciben que USA no garantiza se van a echar sobre china lo cual echaría a las Petro monarquías en los brazos de china.
Lo cual echa por tierra el plan de hundir el petróleo ruso de precio y por ende alargar la invasión de rusia.
es mi percepción de cuñado pero es otra de las muchas razones para que quiten a Netanyahu de enmedio