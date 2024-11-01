edición general
10 meneos
40 clics

Trump mantiene una acalorada conversación con Netanyahu sobre el ataque israelí a Qatar (eng)

Trump le dijo a Netanyahu que la decisión de atacar a los líderes políticos de Hamás en Doha, la capital de Qatar, no fue prudente. Se enojó al enterarse del ataque, ya que este provenía del ejército estadounidense, y no de Israel, y que impactó el territorio de otro aliado de Estados Unidos que mediaba en las negociaciones para poner fin a la guerra de Gaza, según los funcionarios. Netanyahu respondió que tenía una breve ventana para lanzar los ataques y aprovechó la oportunidad.

| etiquetas: trump , netanyahu , ataque , qatar
8 2 0 K 104 actualidad
18 comentarios
8 2 0 K 104 actualidad
Comentarios destacados:    
Noeschachi #2 Noeschachi
Paripé. Israel nunca habria podido atacar Qatar sin permiso de EEUU.
8 K 70
alcama #4 alcama
#2 Atacó en Qatar , no a Qatar.
Lo que hizo Israel fue eliminar terroristas
5 K 1
#6 tednsi
#4 Mañana mismo pueden eliminarte porque algún país diga que tú eres terrorista. Así, sin juicio ni nada. Eso es lo que propones?
1 K 24
alcama #7 alcama
#6 Yo no propongo nada, solo aclaro los hechos
Veo que os cuesta comprender ciertos comentarios , no se el motivo ...
3 K 12
#8 tednsi
#7 Si, con el mismo argumento de que Israel no ataca Palestina, sino que ataca en Palestina para eliminar terroristas.
0 K 10
alcama #9 alcama
#8 No, porque Israel ha declarado que quiere ocupar ese territorio.
No es dificil de entender
0 K 5
Noeschachi #11 Noeschachi
#4 troleo obvio
0 K 11
#16 Kikoncito
#4 Los fallecidos son, el hijo de un negociador, el director de la oficina, esos podrían pasar por terroristas según la persepectiva de Israel pero otro fallecidos es un miembro de las fuerzas de seguridad de Qatar y los otros 3 no pone el cargo en la BBC.
Vamos que a los que querían atacar, agua.
0 K 7
Herumel #10 Herumel *
#2 De hecho USA admitió que tenía su permiso, están haciendo lo de siempre, teatro.
www.eldiario.es/agencias/ee-uu-critica-ataque-hamas-doha-notificado-an
0 K 11
#14 Joaker
#2 Te equivocas, ahora es EEUU el que necesita permiso de Israel.
0 K 6
#17 harverto
#2 O Trump es exactamente lo que parece, un pelagatos sin escrúpulos ni cerebro al mando de la más terrorífica máquina de guerra del planeta.
Los que le han calado (Putin, Netanyahu, Jinping) le mean en la cara día sí y día también.
1 K 15
ezbirro #18 ezbirro
#2 "Se enojó al enterarse del ataque, ya que este provenía del ejército estadounidense, y no de Israel" El ejército de USA lacayo de Israel...
0 K 7
HartzBaltz #12 HartzBaltz
Estados Unidos e Israel atacan Qatar, punto.
1 K 27
XtrMnIO #3 XtrMnIO *
Chorradas, los gringos son lacayos de los sionistas.

Como dijo la Kallas esa:

"Estados Unidos es un aliado incondicional de Israel"
1 K 19
HeilHynkel #13 HeilHynkel
¿se pueden mandar enlaces a WSJ? Son de pago.
0 K 14
#15 Suleiman *
Se les pasaba la oferta... Si no tenia que esperar a las próximas rebajas... Menudo cachondeo hay en la política internacional.
0 K 13
#5 arreglenenlacemagico
es complicado pero va Netanyahu a conseguir que le pase lo mismo que les hicieron los británicos y franceses en 1973 dejarlos tirados.
si los árabes perciben que USA no garantiza se van a echar sobre china lo cual echaría a las Petro monarquías en los brazos de china.
Lo cual echa por tierra el plan de hundir el petróleo ruso de precio y por ende alargar la invasión de rusia.
es mi percepción de cuñado pero es otra de las muchas razones para que quiten a Netanyahu de enmedio
0 K 8

menéame