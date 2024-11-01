edición general
Trump, con luz verde para seguir bombardeando ilegalmente el Caribe

El presidente colombiano, Gustavo Petro, denunció en redes sociales que el último barco bombardeado por Estados Unidos en el Caribe podría haber sido colombiano con ciudadanos colombianos a bordo. “No hay una guerra contra el contrabando, hay una guerra por el petróleo”, advirtió Petro en un mensaje difundido en X, donde acusó directamente a Washington de llevar a cabo actos de agresión con fines energéticos y geopolíticos.

cocolisto #2 cocolisto
"El pacifista".
ipanies #3 ipanies
La venganza por el Novel no va a ser suave y como no sabe donde está Venezuela exactamente bombardea todo lo que circula por el caribe y ya está. El Pacificador!!
#1 Jodere
Trump y su troupe de gobierno asesino loco, cada día peor, ese es el que quería el Nobel de la Paz, ya ha pasado y ahora a seguir matando gente.
