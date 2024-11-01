Trump, con luz verde para seguir bombardeando ilegalmente el Caribe

El presidente colombiano, Gustavo Petro, denunció en redes sociales que el último barco bombardeado por Estados Unidos en el Caribe podría haber sido colombiano con ciudadanos colombianos a bordo. “No hay una guerra contra el contrabando, hay una guerra por el petróleo”, advirtió Petro en un mensaje difundido en X, donde acusó directamente a Washington de llevar a cabo actos de agresión con fines energéticos y geopolíticos.
| etiquetas: caribe , eeuu , colombia , venezuela , gas , petróleo , trump , petro