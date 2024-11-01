Trump, las izquierdas y el frente antijaponés

Hay que conformar un frente antiTrump pero con una posición propia que vincule la defensa de Europa y sus naciones a la denuncia de sus oligarquías traidoras que están dispuestas a plegarse ante Trump y que han dado la bienvenida calurosas a las fuerzas de extrema derecha en cada país. Estas tienen que ser constantemente señaladas como fuerzas vasallas y traidoras a su país y a Europa. Conformar ese frente para estar en mejor disposición para ajustar después cuentas con las oligarquías europeas. Es conformarlo para que tal disputa sea posible