Trump se inspira en el manual del dictador y cuelga una pancarta gigante con su rostro [ENG]

El mismo día en que Donald Trump dijo que muchos estadounidenses anhelan una dictadura, su administración tomó una página del libro de dictadores de todo el mundo y desplegó una pancarta gigante con el rostro del presidente en la fachada del Departamento de Trabajo. La pancarta, que presenta el retrato de Trump en su segunda investidura, así como el logotipo de su programa America 250 y el lema "Los trabajadores estadounidenses primero", cubre actualmente las ventanas de tres plantas del edificio, según fotos publicadas en línea.