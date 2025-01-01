edición general
Trump se inspira en el manual del dictador y cuelga una pancarta gigante con su rostro [ENG]

El mismo día en que Donald Trump dijo que muchos estadounidenses anhelan una dictadura, su administración tomó una página del libro de dictadores de todo el mundo y desplegó una pancarta gigante con el rostro del presidente en la fachada del Departamento de Trabajo. La pancarta, que presenta el retrato de Trump en su segunda investidura, así como el logotipo de su programa America 250 y el lema "Los trabajadores estadounidenses primero", cubre actualmente las ventanas de tres plantas del edificio, según fotos publicadas en línea.

8 comentarios
Parece una parodia de la peli de Sasha Baron Cohen.
#1 Sionazi Baron Cohen está ya para dar pocos discursos... al final la parodia acabó siendo él mismo.
#1 A mi lo que se me ha venido a la cabeza ha sido "V" (la original). No se si Trump se come ratas crudas xD
PUTO FASCISTA SUBNORMAL PROFUNDO

¿De qué me suena esto? Ah, sí, de aquel mierda que acabó colgado boca abajo...  media
Además, no te lo pierdas: "The department on which the banner hangs, under Trump, has undergone drastic cuts and pursued an agenda hostile to unions and workers."

¬¬ :palm:
Que alguien me diga que esto es un fake, por dios
Está totalmente enamorado de sí mismo.
#4 Tiene que tener la autoestima por los suelos el viejo decrépito.
