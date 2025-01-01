Trump insiste en ampliar el despliegue de la Guardia Nacional a Chicago y Baltimore

El presidente norteamericano argumenta que ha acabado con la delincuencia de Washington «en una semana. En su ofensiva de «ley y orden», Donald Trump apunta nuevamente a ciudades dirigidas por demócratas -«republicanas con alta delincuencia no hay muchas», dijo ayer-. ... En Washington D.C. dice haber acabado con la delincuencia «en una semana», y mientras consolida el control federal de la capital, tiene en la mira inmediata Chicago y Baltimore, donde también planea desplegar a la Guardia Nacional.