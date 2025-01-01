edición general
5 meneos
13 clics
Trump insiste en ampliar el despliegue de la Guardia Nacional a Chicago y Baltimore

Trump insiste en ampliar el despliegue de la Guardia Nacional a Chicago y Baltimore

El presidente norteamericano argumenta que ha acabado con la delincuencia de Washington «en una semana. En su ofensiva de «ley y orden», Donald Trump apunta nuevamente a ciudades dirigidas por demócratas -«republicanas con alta delincuencia no hay muchas», dijo ayer-. ... En Washington D.C. dice haber acabado con la delincuencia «en una semana», y mientras consolida el control federal de la capital, tiene en la mira inmediata Chicago y Baltimore, donde también planea desplegar a la Guardia Nacional.

| etiquetas: donald trump , despliegue , guardia nacional , chicago y baltimore
4 1 1 K 42 politica
9 comentarios
4 1 1 K 42 politica
#7 laruladelnorte
El presidente norteamericano argumenta que ha acabado con la delincuencia de Washington «en una semana»

Mentira,él sigue libre y también es un delincuente. ¬¬
2 K 33
#2 Beltza01
Estos son como las SS, o todavía no?
1 K 15
Difunto #3 Difunto
#2 Estamos ya acostumbrados a las salidas de tono y excentricidades de este individuo, y da la impresión de que esto es algo más.. pero huele bastante mal..el tiempo lo dirá.
0 K 6
sotillo #5 sotillo
#2 Lo son y tienen muchos seguidores
0 K 12
Pointman #4 Pointman
"republicanas con alta delincuencia no hay muchas" :shit:
0 K 13
fareway #1 fareway
A ver si su Guardia Nacional lo mete preso de una puta vez.
0 K 12
#8 chocoleches
Está haciendo un Bukele?
0 K 12
#6 Ovidio
¿Qué coño hacen los alcaldes de esas ciudades para que Donaldo tenga que tomar cartas en el asunto?
0 K 9

menéame