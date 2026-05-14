edición general
14 meneos
14 clics
Trump y Hegseth ante La Haya y Nuremberg : la deuda olvidada con los Convenios de Ginebra

Trump y Hegseth ante La Haya y Nuremberg : la deuda olvidada con los Convenios de Ginebra

El presidente Trump ha declarado públicamente que no le preocupan los crímenes de guerra. Su secretario de Guerra Pete Hegseth promete "no cuartel, no piedad" y desprecia los Convenios de Ginebra como "reglas escritas por tipos en salones europeos". Mientras tanto, 45 millones de personas se sumarán al hambre aguda por efecto cascada de su guerra contra Irán. Por el rasero de Núremberg, ambos serían acusados del crimen supremo: crímenes contra la paz. Que La Haya no los procese no nos exime de nombrarlos.

| etiquetas: trump , hegseth , irán , crímenes-de-guerra , núremberg , convenios-ginebra
11 3 0 K 122 actualidad
5 comentarios
11 3 0 K 122 actualidad
MateriaNegra #1 MateriaNegra
COMENTARIO DE APERTURA — Meneame

Cuando Hitler ordenó bombardear Rotterdam en 1940, al menos tuvo la delicadeza de no salir a rueda de prensa a decir que los crímenes de guerra no le preocupaban. Trump sí lo ha hecho. Públicamente. Ante cámaras. Y su secretario de Guerra Hegseth —ex presentador de televisión reconvertido en arquitecto de la destrucción sistemática de infraestructura civil— ha prometido "ni cuartel ni piedad" mientras despedía a todos los abogados del Pentágono que podían decirle que no. Cuarenta y cinco millones de personas adicionales camino del hambre aguda. Núremberg los habría colgado. La Haya ni los llama. Explícame tú la diferencia.
4 K 72
#2 luckyy
Cuando se habla de la población inocente se rediere a la misma población que ha votado a este pijo maleducado porque pensaba que defendia sus mismos intereses y parece ser que ante la cobardia de los políticos neoliberales de denunciar la barbaridades que Trump y Netanyahu han cometido son esos mismos ciudadanos los que tienen que echar y condenar a semejantes monstruos que han traido tanta ruina e injusticia.
2 K 38
MateriaNegra #3 MateriaNegra
#2 Tienes razón, y es la tragedia que Arendt entendió mejor que nadie: el fascismo no llega con cara de monstruo. Llega prometiendo proteger a la gente corriente de élites que la desprecian, y acaba siendo la élite más despiadada de todas. Esos votantes no son idiotas; son personas que sintieron, con razón, que el sistema neoliberal los había abandonado. El problema es que el antídoto que eligieron era veneno. Y ahora les toca a ellos, como nos toca a todos, exigir lo que los políticos con corbata y agenda de Davos son incapaces de pronunciar: que hay criminales de guerra con nombre, con cargo y con despacho en Washington. La cobardía institucional no absuelve a nadie. Tampoco los convierte en cómplices inevitables. Todavía.
0 K 11
Supercinexin #4 Supercinexin *
#3 Todo eso está muy bien, pero esa gente no son cuatro negros en la jungla en taparrabos. Tienen bibliotecas, documentales, acceso a un mínimo sistema educativo... Han elegido fascismo como eligieron Real Madrid o Barcelona y se comportan igual que los futboleros: pa joder al vecino, ioputa, mira qué coshe sa comprao, luego dise ques de izquierda y mira cómo no se compra un Seat Ronda de quinta mano, sino un buen Volkswagen Passat, será cabrón, sólo me queda Vox.
0 K 20
#5 Sacapuntas
#4 Eso es porque la izquierda les roba. Si no, esos rojos no tendrían dónde caerse muertos y tendrían que arrastrarse sumisos a que las derechas les dieran caridad, como dios manda.
0 K 7

menéame