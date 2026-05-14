Trump y Hegseth ante La Haya y Nuremberg : la deuda olvidada con los Convenios de Ginebra

El presidente Trump ha declarado públicamente que no le preocupan los crímenes de guerra. Su secretario de Guerra Pete Hegseth promete "no cuartel, no piedad" y desprecia los Convenios de Ginebra como "reglas escritas por tipos en salones europeos". Mientras tanto, 45 millones de personas se sumarán al hambre aguda por efecto cascada de su guerra contra Irán. Por el rasero de Núremberg, ambos serían acusados del crimen supremo: crímenes contra la paz. Que La Haya no los procese no nos exime de nombrarlos.