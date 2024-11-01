edición general
Trump habló con Epstein sobre ASESINAR A SU ESPOSA IVANA

Michael Wolff dice que Trump habló con Epstein sobre ASESINAR A SU ESPOSA IVANA después de enterarse de que Marla Maples estaba embarazada: "Trump dijo, '¿y si la empujo por las escaleras?'" Relacionada: www.meneame.net/story/ivana-trump-ex-esposa-ex-presidente-trump-muere-

#1 Bravok1 *
La enterró en su campo de golf para desgravar impuestos ....según leí su mujer odiaba los campos de golf de Trump... la tiene ahí dejada de la mano de dios en el campo de golf en una zona descuidada y sin ningún ornamento religioso o indicativo de que hay alguien enterrado ahí... es bastante flipante este tema y muy sospechoso desde le minuto 1.

También Ivana era muy amiga de los epstein y por lo que se comenta también estaba involucrada en todo el tema abusos a menores. Era muy amiga de Ghislaine Maxwell.

Todo apesta en Trump, el y toda su familia.
Furiano.46 #3 Furiano.46
Lo sorprendente, es que no me sorprende. Lo veo capaz
Mangione #2 Mangione
Pues si supieseis lo que hizo con su anterior esposa... :roll:
MoñecoTeDrapo #5 MoñecoTeDrapo
#2 No hay anterior esposa, esta es la primera.
Quiso la fatalidad que Ivana acabase muriendo de una caída por las escaleras. :-O
Mangione #6 Mangione *
#5 Perdón, leí IVANKA y para colmo la confundí con Melania. Me refería precisamente a esta ex-esposa (ni siquiera me había metido en el vídeo).
MoñecoTeDrapo #7 MoñecoTeDrapo
#6 Un café, ya ;) xD
Mangione #8 Mangione
#7 Estoy en ello... :foreveralone:
