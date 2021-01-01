Trump firmará orden para eliminar el voto por correo antes de las elecciones legislativas

El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró este lunes que firmará una orden ejecutiva para poner fin al voto por correo y las máquinas de votación con el objetivo de “aportar honestidad” a las elecciones legislativas de medio mandato de 2026. En un largo post en la red social Truth, Trump aseguró que “liderará un movimiento” para poner fin al voto por correo y reiteró afirmaciones no basadas en hechos como que esa modalidad de voto no existe en ningún país del mundo por generar fraude masivo.