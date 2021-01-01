Trump firmará orden para eliminar el voto por correo antes de las elecciones legislativas

El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró este lunes que firmará una orden ejecutiva para poner fin al voto por correo y las máquinas de votación con el objetivo de “aportar honestidad” a las elecciones legislativas de medio mandato de 2026. En un largo post en la red social Truth, Trump aseguró que “liderará un movimiento” para poner fin al voto por correo y reiteró afirmaciones no basadas en hechos como que esa modalidad de voto no existe en ningún país del mundo por generar fraude masivo.
Algo que sería más o menos ahondar un poco en la historia que tienen del censo y las trabas históricas para censarse.
Me costaba creerte, pensaba que estabas de coña .. pero no.
en.wikipedia.org/wiki/Election_Integrity_Act_of_2021
makes it a crime for outside groups to give free food or water to voters waiting in line
Y no es una ley de 1860 ... es de 2021.