edición general
29 meneos
34 clics

Trump firmará orden para eliminar el voto por correo antes de las elecciones legislativas

El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró este lunes que firmará una orden ejecutiva para poner fin al voto por correo y las máquinas de votación con el objetivo de “aportar honestidad” a las elecciones legislativas de medio mandato de 2026. En un largo post en la red social Truth, Trump aseguró que “liderará un movimiento” para poner fin al voto por correo y reiteró afirmaciones no basadas en hechos como que esa modalidad de voto no existe en ningún país del mundo por generar fraude masivo.

| etiquetas: trump , voto por correo , eliminación
24 5 0 K 287 actualidad
15 comentarios
24 5 0 K 287 actualidad
Comentarios destacados:    
SeñorPresunciones #2 SeñorPresunciones
A tope con la dictadura de América del Norte.
8 K 123
obmultimedia #6 obmultimedia
#2 Se llaman Estados Unidos de Venezuela del Norte.
1 K 23
Pointman #9 Pointman
Tradicionalmente, los principales usuarios del voto por correo era la tercera edad.
2 K 43
McGorry #10 McGorry
#9 Y la soldadesca que tienen por medio mundo ejerciendo la diplomacia
3 K 44
Dramaba #12 Dramaba
#10 Me da que esos sí que votarán sin problemas
0 K 11
#3 cocococo *
En España existe el voto por correo, pero donde yo creo que está el fraude es en las monjas que llevan a votar a todo lo que se menea poniéndoles las papeletas en la mano aunque sean pobres ancianos dementes que ya no saben ni donde tienen las manos, supongo yo, no lo aseguro.
2 K 23
ummon #1 ummon
Si seguimos así, van a llegar a pedir el certificado para poder votar y que lo emita el partido republicano.
Algo que sería más o menos ahondar un poco en la historia que tienen del censo y las trabas históricas para censarse.
1 K 21
#5 audrey2012 *
#1 Si seguimos así van a llegar a suprimir los votos a secas, porque no hay garantías de que se puedan contar bien. Y como entre sus votantes hay muchos que efectivamente no saben sumar 2 + 2, pues le comprarán el discurso.
3 K 33
#7 Eukherio
#1 Tampoco es que lo necesiten, ya ahora tienen que hacer colas de horas para votar en ciertas zonas, y no sé cuánto se ha extendido esa ley tan distópica de Georgia que decía que quedaba terminantemente prohibido darle agua o comida a los que hacen cola para votar. El objetivo de Trump es que baje la movilización a ver si solo votan los suyos, pero ya veremos si le sale bien.
3 K 38
SeñorPresunciones #8 SeñorPresunciones
#7 Igual acaba asqueando hasta a las suyos, entonces los llamará comunistas y los echarán del partido...
0 K 13
silencer #13 silencer
#7 Larry David powah!
{0x1f609}
0 K 11
#15 Eukherio
#14 La última temporada de la serie de Larry David gira alrededor de eso, como dice #13.
0 K 8
HeilHynkel #14 HeilHynkel
#7

Me costaba creerte, pensaba que estabas de coña .. pero no.

en.wikipedia.org/wiki/Election_Integrity_Act_of_2021

makes it a crime for outside groups to give free food or water to voters waiting in line

Y no es una ley de 1860 ... es de 2021.
0 K 15
suppiluliuma #11 suppiluliuma
Vaya, vaya, parece que Donad Trump, Dios-Emperador de MAGA, no está muy seguro de que los republicanos vayan a ganar los midterms. ¡Pero si está haciendo a América grande otra vez! :troll:
0 K 11
#4 parladoiro
Hemeroteca, sobre todo lo que «no existe en ningún país del mundo». www.vozdeamerica.com/a/eeuu-vota_puede-cambiarse-un-voto-en-las-elecci
0 K 10

menéame