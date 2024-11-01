Trump fija un arancel extra del 25% a la entrada (en EEUU) de determinados chips de IA

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha rubricado una orden ejecutiva por la que, desde este jueves, se aplicará un recargo arancelario del 25% a la importación de una serie de microprocesadores avanzados y determinados productos asociados cuando, a juicio de la Administración, no contribuyan al desarrollo de la cadena de suministro tecnológica del país ni al refuerzo de la capacidad industrial nacional. “He determinado que es necesario y apropiado imponer un arancel 'ad valorem' inmediato del 25% a la importación de ciertos chips...