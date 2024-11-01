Trump envía a JD Vance al buzón de voz en mitad de un discurso [ENG]

JD Vance vivió un momento vergonzoso en un mitin en directo cuando intentó llamar a Donald Trump, pero el presidente lo envió directamente al buzón de voz.

Mientras Estados Unidos se prepara para lanzar ataques dirigidos contra infraestructuras civiles de Irán, Vance fue enviado a Hungría para apoyar al primer ministro del país, Viktor Orbán, en su campaña de reelección.

“De hecho, tenía un invitado especial que me pidió que le hiciera una llamada”, dijo Vance al público húngaro mientras empezaba a trastear con su teléfono.

etiquetas: vance , buzón , voz , trump , hungría
#2 Grahml *
Para eso ha quedado Vance. Para ser públicamente humillado por Trump mientras le manda a un país tan poco o nada relevante que no le quieren ni en la UE.
yopasabaporaqui #4 yopasabaporaqui
Imbeeeeeeeeeeeeeecil.
#6 pirat
Muy espabilado no parece.
mikhailkalinin #1 mikhailkalinin
Ya me pierdo con las elecciones húngaras...
Enésimo_strike #3 Enésimo_strike
#1 la extrema derecha húngara antieuropea (comunitaria) esta apoyada por la extrema derecha anticomunitaria de Rusia y de EEUU. Todo lo que sea un ataque a la unión le va bien a los nazionalistas ultra cristianos.
mikhailkalinin #5 mikhailkalinin
#3 Lo llevo proclamando años...
