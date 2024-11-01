Trump envía a JD Vance al buzón de voz en mitad de un discurso [ENG]  

JD Vance vivió un momento vergonzoso en un mitin en directo cuando intentó llamar a Donald Trump, pero el presidente lo envió directamente al buzón de voz.
Mientras Estados Unidos se prepara para lanzar ataques dirigidos contra infraestructuras civiles de Irán, Vance fue enviado a Hungría para apoyar al primer ministro del país, Viktor Orbán, en su campaña de reelección.
“De hecho, tenía un invitado especial que me pidió que le hiciera una llamada”, dijo Vance al público húngaro mientras empezaba a trastear con su teléfono.
| etiquetas: vance , buzón , voz , trump , hungría