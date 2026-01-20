Trump se enfrentará a una intervención diplomática por Groenlandia en Davos

Una intervención diplomática urgente espera al presidente Donald Trump en Davos, después de lanzar, por varios días, amenazas contra aliados de Estados Unidos por Groenlandia. Altos funcionarios europeos planean utilizar la cumbre anual de élites mundiales de esta semana como escenario para evitar una crisis en rápido crecimiento que ha puesto al continente en vilo y que ahora podría amenazar la supervivencia de su alianza de siete décadas con Estados Unidos, según informaron a CNN tres personas familiarizadas con las conversaciones.