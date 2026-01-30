edición general
Trump eleva ‘guerra comercial’ con Canadá: Amenaza con aranceles del 50% a aviones vendidos en EU

La disputa comercial entre Estados Unidos y Canadá escala tras la amenaza de Trump de aplicar aranceles a aviones y excluir a Bombardier del mercado estadounidense.

javibaz #2 javibaz
¿Aranceles a los aviones vendidos en Europa (EU)?
sotillo #1 sotillo
Sin hacer casi nada Canada gana
