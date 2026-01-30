·
5
11 clics
11
clics
Trump eleva 'guerra comercial' con Canadá: Amenaza con aranceles del 50% a aviones vendidos en EU
La disputa comercial entre Estados Unidos y Canadá escala tras la amenaza de Trump de aplicar aranceles a aviones y excluir a Bombardier del mercado estadounidense.
actualidad
#2
javibaz
¿Aranceles a los aviones vendidos en Europa (EU)?
1
K
16
#1
sotillo
Sin hacer casi nada Canada gana
0
K
11
Ver toda la conversación (
2
comentarios)
