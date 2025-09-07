Trump dijo estar listo para imponer nuevas sanciones a Rusia después del mayor ataque aéreo contra Ucrania

El presidente estadounidense respondió afirmativamente cuando se le preguntó sobre más restricciones económicas a Moscú, después de que Rusia atacara Ucrania con más de 800 drones y dañara por primera vez la sede del Gobierno en Kiev
| etiquetas: sanciones , trump , guerra , ucrania , rusia
Mira, si cualquiera de los que hablamos aquí tuviera que ponerse en su lugar saldría puto corriendo, porque hay que estar ultra puto loco para luchar por el jodido puesto de presidente democráticamente electo del Imperio Galáctico.
Lo que pasa es que Trump sabe que no puede usar la coacción bélica con los rusos o los chinos porque ahora mismo los reventarían. Por separado, cualquiera de ellos. Además lo harían sin mucho esfuerzo porque occidente no ha sabido… » ver todo el comentario
A ver si va a ser USA vasalla de Europa