Trump difunde mentiras sobre el crimen en Washington D.C. [ENG]

Donald Trump está desplegando la Guardia Nacional en Washington D.C. y tomando el control de su fuerza policial, alegando que la capital de la nación se ha vuelto “sin ley” y es “una de las ciudades más peligrosas en cualquier parte del mundo”. El presidente se presentó a sí mismo como el salvador de D.C., prometiendo librarla de “crimen, derramamiento de sangre, caos, miseria y algo peor”. Exigió que las personas sin hogar abandonen la ciudad o se enfrenten a un desalojo.