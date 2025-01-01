Trump difunde mentiras sobre el crimen en Washington D.C. [ENG]

Donald Trump está desplegando la Guardia Nacional en Washington D.C. y tomando el control de su fuerza policial, alegando que la capital de la nación se ha vuelto “sin ley” y es “una de las ciudades más peligrosas en cualquier parte del mundo”. El presidente se presentó a sí mismo como el salvador de D.C., prometiendo librarla de “crimen, derramamiento de sangre, caos, miseria y algo peor”. Exigió que las personas sin hogar abandonen la ciudad o se enfrenten a un desalojo.
| etiquetas: trump , mentiras , crimen , washington
¿No se le llama a esto cambiar el problema de lugar? Esta gente no va a desaparecer, se iría a otra parte del país. Porque lo de ayudar a estas personas para que no vivan en la calle está descartado claro. A ver en qué punto llega lo de deportarlos a cárceles en El Salvador.
x.com/Acyn/status/1955088111425425774
Es imposible aseverar que tiene un mínimo de inteligencia con este tipo de contradicciones y evidencias de la nulidad mental y mediocridad diarias a las que está exponiéndose mundialmente.
Aquél que afirme que este engendro sabe lo que está haciendo, está demostrandon su propia estupidez.
Aquí en España la oposición también se a apuntado a la moda.