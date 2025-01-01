edición general
Trump difunde mentiras sobre el crimen en Washington D.C. [ENG]

Trump difunde mentiras sobre el crimen en Washington D.C. [ENG]

Donald Trump está desplegando la Guardia Nacional en Washington D.C. y tomando el control de su fuerza policial, alegando que la capital de la nación se ha vuelto “sin ley” y es “una de las ciudades más peligrosas en cualquier parte del mundo”. El presidente se presentó a sí mismo como el salvador de D.C., prometiendo librarla de “crimen, derramamiento de sangre, caos, miseria y algo peor”. Exigió que las personas sin hogar abandonen la ciudad o se enfrenten a un desalojo.

themarquesito #1 themarquesito
Trump miente sobre absolutamente todo
alcama #7 alcama
#1 Debería aprender de Pedro Sánchez
Dragstat #9 Dragstat
"Exigió que las personas sin hogar abandonen la ciudad o se enfrenten a un desalojo"

¿No se le llama a esto cambiar el problema de lugar? Esta gente no va a desaparecer, se iría a otra parte del país. Porque lo de ayudar a estas personas para que no vivan en la calle está descartado claro. A ver en qué punto llega lo de deportarlos a cárceles en El Salvador.
#2 Grahml *
Este tío tiene tan pocos principios, que hasta se contradice él mismo:

x.com/Acyn/status/1955088111425425774


Es imposible aseverar que tiene un mínimo de inteligencia con este tipo de contradicciones y evidencias de la nulidad mental y mediocridad diarias a las que está exponiéndose mundialmente.

Aquél que afirme que este engendro sabe lo que está haciendo, está demostrandon su propia estupidez.
makinavaja #4 makinavaja
#2 Lo preocupante es que un país, millones de personas, sean capaces de elegir a un tarado mental como Trump para gobernarles...
#3 tyrrelco *
Y por esto se dice que la derecha apesta a aporofobia y racismo. Que existan problemas relacionados con la inmigración es innegable, o con la ocupación ilegal de vivienda, pero de ahí a machacar a la gente a base de mentiras hay un trecho. Para solucionar los problemas que de generan por este tipo de cosas, tenemos leyes y métodos implementados y conocidos, aparte de leyes que nos protegen. El problema es siempre el mismo, esa derecha que reduce los fondos para programas que funcionan y se…   » ver todo el comentario
dmart82 #6 dmart82
Nada nuevo bajo el sol. Mentir en los datos para tener una justificación a las medidas que quieres anunciar.
#8 Emotivo
Ha puesto de moda en todo el mundo el desparpajo mentiroso.
Aquí en España la oposición también se a apuntado a la moda.
aruleno #5 aruleno
Trump es un mono con pistolas que necesita ser el centro de atención. Y en vez de ponerlo en la jaula le dieron misiles nucleares. ¿Que puede salir mal?
