Trump dice que Putin coincide con él en que Estados Unidos no debería tener voto por correo [ENG]

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el viernes que su homólogo ruso, Vladímir Putin, coincide con él en que permitir que los votantes envíen las papeletas por correo pone en riesgo la honestidad de las elecciones. “Vladímir Putin, un tipo inteligente, dijo que no se puede tener una elección honesta con el voto por correo”, afirmó Trump en el programa “Hannity” del canal Fox News, tras una reunión de casi tres horas entre ambos líderes en Alaska. “Dijo que ahora no hay ningún país en el mundo que lo utilice”.