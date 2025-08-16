edición general
Trump dice que Putin coincide con él en que Estados Unidos no debería tener voto por correo [ENG]

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el viernes que su homólogo ruso, Vladímir Putin, coincide con él en que permitir que los votantes envíen las papeletas por correo pone en riesgo la honestidad de las elecciones. “Vladímir Putin, un tipo inteligente, dijo que no se puede tener una elección honesta con el voto por correo”, afirmó Trump en el programa “Hannity” del canal Fox News, tras una reunión de casi tres horas entre ambos líderes en Alaska. “Dijo que ahora no hay ningún país en el mundo que lo utilice”.

#1 Grahml *
Si por Putin fuera, en EEUU no debería haber voto xD .

Y si de Trump dependiera, ahora que está en el poder, igual.

Lo que faltaba por ver. Que un presidente de un país supuestamente democrático, se ponga a escuchar consejos de "elecciones honestas" por parte de Putin. :palm:
themarquesito #6 themarquesito
#1 El voto por correo es una auténtica tradición estadounidense: existe desde la Rebelión de los Negreros, más conocida como Guerra Civil Estadounidense.
silvano.jorge #2 silvano.jorge
"Dijo que ahora no hay ningún país en el mundo que lo utilice”.
Debe referirse a países que sepa situar en un mapa xD
#3 Grahml
#2 Es que es lo que faltaba por ver ya.

Que un presidente de un país supuestamente democrático, se ponga a escuchar consejos de "elecciones honestas" por parte de Putin. :palm:

Y además, como era de esperar, equivocándose por completo en lo que respecta a cómo son las elecciones en el resto del mundo.
Gry #4 Gry
Putin pensando: "Lo que tú digas, me importan un carajo las elecciones en los EEUU"
perrico #5 perrico
Putin dice que los opositores salta por las ventanas en una democracia normal.
Asimismov #9 Asimismov
No me extraña que Putin se queje a Trump por no haberle podido votar por correo. Yo tampoco pude votar a Sanders.
incontinentiasuma #7 incontinentiasuma
Me gustaría mucho que alguna vez este señor supiera de lo que habla.
#8 arreglenenlacemagico
esta gaga el hombre , preguntándole a un dictador que asesina a toda la oposición que opina del voto por correo
