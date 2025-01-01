edición general
Trump dice que en «las próximas dos semanas» se sabrá si Putin se reúne con Zelenski

«En las próximas dos semanas descubriremos qué camino tomará (Putin)», dijo sobre su homólogo ruso cuando fue preguntado por el curso de las negociaciones en las que ha tomado un papel activo. El mandatario, tras reunirse con ambos por separado, planteó que Putin y Zelenski celebren una cumbre bilateral en la que se sienten las bases para un acuerdo duradero que ponga fin a las hostilidades. La fecha y la localización de esta reunión serán elegidas por las partes, aunque ambas han asegurado estar preparadas para el encuentro.

13 comentarios
Pertinax #1 Pertinax
Ya lo sabía yo.
Spirito #11 Spirito
#1 Yo mismo pediré tú beatificación un día de éstos.
Pertinax #13 Pertinax
#11 Yo ya sé dónde voy a acabar, y hace un calor del carajo.
Supercinexin #2 Supercinexin *
Las próximas dos semanas, jajajajaj @Pertinax :troll:

Edito: he estado lento porque estoy en el móvil xD
ElenaCoures1 #7 ElenaCoures1
Vamos Donald, que se te acaba el plazo para el Nóbel!!
HeilHynkel #8 HeilHynkel
Os recuerdo que en Ucrania por ley se prohibe negociar con Rusia.

Y también que cuando manda el jefe .. el marinero cambia las leyes a su gusto (que se lo digan a la maldita Ursula)
#4 R2dC *
Si, si... y yo "en dos semanas" ordeno la casa.

www.youtube.com/shorts/kX51T4851Ko

Edit: Tras ver el video ahora solo oigo "too weak" xD
#5 wai
Cuando se pueda volver a sentar.
loborojo #10 loborojo
Lo mismo llega a Kiev por sus medios
Spirito #12 Spirito *
#_7 Elenita, tu amo se arrodillará ante Putin y le lamerá los zapatos como una sabandija... y no lo pondrá doblado como una alcayata mirando pa' Cuenca porque Putin es un señor. ¡Y lo sabes! xD

:popcorn:
#9 kilometro80
Hoy no, mañana
