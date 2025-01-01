Trump dice que en «las próximas dos semanas» se sabrá si Putin se reúne con Zelenski

«En las próximas dos semanas descubriremos qué camino tomará (Putin)», dijo sobre su homólogo ruso cuando fue preguntado por el curso de las negociaciones en las que ha tomado un papel activo. El mandatario, tras reunirse con ambos por separado, planteó que Putin y Zelenski celebren una cumbre bilateral en la que se sienten las bases para un acuerdo duradero que ponga fin a las hostilidades. La fecha y la localización de esta reunión serán elegidas por las partes, aunque ambas han asegurado estar preparadas para el encuentro.