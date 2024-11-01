Trump dice que si no gana el Nobel de la Paz, será «un insulto» para EEUU

El presidente estadounidense, que durante mucho tiempo ha buscado ganar el premio que será anunciado el 10 de octubre, hizo campaña para su caso un día después de anunciar un plan de paz para poner fin a la guerra en Gaza. «¿Recibirás el Premio Nobel?», se preguntó Trump, y luego se contestó a si mismo: «Absolutamente, no. Se lo darán a algún tipo que no hizo absolutamente nada». No recibir el galardón «sería un gran insulto para nuestro país», añadió en una reunión de altos oficiales militares estadounidenses.