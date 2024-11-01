edición general
Trump dice que si no gana el Nobel de la Paz, será «un insulto» para EEUU

El presidente estadounidense, que durante mucho tiempo ha buscado ganar el premio que será anunciado el 10 de octubre, hizo campaña para su caso un día después de anunciar un plan de paz para poner fin a la guerra en Gaza. «¿Recibirás el Premio Nobel?», se preguntó Trump, y luego se contestó a si mismo: «Absolutamente, no. Se lo darán a algún tipo que no hizo absolutamente nada». No recibir el galardón «sería un gran insulto para nuestro país», añadió en una reunión de altos oficiales militares estadounidenses.

azathothruna #1 azathothruna
Genial.
Gringolandia merece todos lo insultos habidos y por haber.
aPedirAlMetro #2 aPedirAlMetro *
Un insulto para EEUU (o cualquier otro pais) es tenerlo a el por presidente, pero bueno, tambien es verdad que le han votado xD
Se ve que en USA no conocen la expresion "no se caga donde se come", tambien es cierto que les gusta comer mierda...
Que envidia de pais :roll:
Robus #3 Robus
Y el título de mister universo! Y el del hombre nespresso también!

Sino será un improperio inaceptable!
Urasandi #12 Urasandi
Más se lo merece Francesca Albanese.
Atusateelpelo #6 Atusateelpelo *
Amenazar con un infierno a los "genocidados" para conseguir la paz rendicion y sumision de Palestina es digno del Nobel de la Paz sin duda.
placeres #4 placeres
Si se lo dieron a Obama ... por ser negro.. pues se lo podrían dar junto con Netanyahu, la paz de los cementerios es bastante efectiva. (Además hay precedentes Arabat-Rabin vaya duo sin mentar al bueno de Kissinger)
tetepepe #15 tetepepe
Los EEUU se insultan solos votando a este subnormal.
Destrozo #9 Destrozo
Ministerio de la guerra y nobel de la paz.
Netanyahu next
capitan__nemo #16 capitan__nemo
Si está dispuesto a pagar 1000 millones de euros (no negociables) de los suyos para el fondo de los novel, que se lo den de una puta vez y que nos deje en paz el cabron hijo de puta bastardo.
karakol #18 karakol
Mira que si la troleada tira pa'lante y se lo dan al Perro las carcajadas se van oír al otro lado del Atlántico.
TripleXXX #10 TripleXXX
Dadle el caramelito al nene que si no se pone histérico :palm:
Laro__ #13 Laro__
Si lo gana será un insulto para Nobel.
Yorga77 #5 Yorga77 *
Conozco una tienda donde te hacen el premio que tu quieras ¿Te vale? Le regale el premio novel a la mejor caída borracho a un colega . :troll:
pitercio #14 pitercio *
O me lo das o te reviento.

¿Acaso necesita hacer más méritos? :troll: Para mi que este criminal retrasado ha apostado con alguien y no quiere palmar la pasta.
Kantinero #11 Kantinero
Que no se olviden de darle de paso el de la humildad
pip #19 pip
El premio nobel de la paz tienen que darlo de manera colectiva a la Flotilla Global Sumud.
Cuñado #7 Cuñado
Trump insistió el martes en que ha resuelto siete guerras desde su regreso a la Casa Blanca en enero.

Los habitantes de Aberbaiyán nunca podrán agradecerle lo suficiente todo lo que hizo por resolver su guerra con Albania.

www.independent.co.uk/news/world/americas/us-politics/trump-peace-deal
#8 Katos
Y Lamine Yamal???
vilgeits #17 vilgeits
Dadselo o nos bombardea a todos.
