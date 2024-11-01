El presidente estadounidense, que durante mucho tiempo ha buscado ganar el premio que será anunciado el 10 de octubre, hizo campaña para su caso un día después de anunciar un plan de paz para poner fin a la guerra en Gaza. «¿Recibirás el Premio Nobel?», se preguntó Trump, y luego se contestó a si mismo: «Absolutamente, no. Se lo darán a algún tipo que no hizo absolutamente nada». No recibir el galardón «sería un gran insulto para nuestro país», añadió en una reunión de altos oficiales militares estadounidenses.
| etiquetas: trump , nobel , paz , insulto , eeuu
Gringolandia merece todos lo insultos habidos y por haber.
Se ve que en USA no conocen la expresion "no se caga donde se come", tambien es cierto que les gusta comer mierda...
Que envidia de pais
Sino será un improperio inaceptable!
pazrendicion y sumision de Palestina es digno del Nobel de la Paz sin duda.
Netanyahu next
¿Acaso necesita hacer más méritos? Para mi que este criminal retrasado ha apostado con alguien y no quiere palmar la pasta.
Los habitantes de Aberbaiyán nunca podrán agradecerle lo suficiente todo lo que hizo por resolver su guerra con Albania.
