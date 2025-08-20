Trump dice que EE.UU. no aprobará proyectos de energía solar ni eólica

El presidente Donald Trump declaró el miércoles que su administración no aprobará proyectos de energía solar ni eólica, aun cuando la demanda de electricidad supera la oferta en algunas partes de Estados Unidos. "No aprobaremos la energía eólica ni que los agricultores destruyan la energía solar", publicó Trump en Truth Social, quien se ha quejado en el pasado de que la energía solar ocupa demasiado terreno. "¡Se acabaron los días de la estupidez en Estados Unidos!".
Las empresas de energías renovables temen que los proyectos ya no reciban los permisos que antes eran habituales. Los comentarios del presidente el miércoles probablemente acentuarán estas preocupaciones.
