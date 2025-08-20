edición general
Trump dice que EE.UU. no aprobará proyectos de energía solar ni eólica

El presidente Donald Trump declaró el miércoles que su administración no aprobará proyectos de energía solar ni eólica, aun cuando la demanda de electricidad supera la oferta en algunas partes de Estados Unidos. "No aprobaremos la energía eólica ni que los agricultores destruyan la energía solar", publicó Trump en Truth Social, quien se ha quejado en el pasado de que la energía solar ocupa demasiado terreno. "¡Se acabaron los días de la estupidez en Estados Unidos!".

capitan__nemo #4 capitan__nemo
Hay que ponerle un arancel de cambio climatico a eeuu.
calde #5 calde
#4 Y otro por la estupidez que desprenden. No puede ser bueno estar tan expuesto a ella.
gelatti #1 gelatti
El comentario del presidente se produce después de que la administración endureciera los permisos federales para las energías renovables el mes pasado. El proceso de permisos ahora está centralizado en la oficina del secretario del Interior, Doug Burgum.

Las empresas de energías renovables temen que los proyectos ya no reciban los permisos que antes eran habituales. Los comentarios del presidente el miércoles probablemente acentuarán estas preocupaciones.

Trump culpó a las energías renovables…   » ver todo el comentario
efectogamonal #2 efectogamonal
Sorpresón {0x1f525}
#6 Eukherio
Y solo coches de gasolina circulando.
aPedirAlMetro #3 aPedirAlMetro
"¡Se acabaron los días de la estupidez en Estados Unidos!".
:popcorn: :popcorn: :popcorn:
