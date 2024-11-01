Trump dice que el carbón es “hermoso” mientras China anuncia el giro ecológico

“No entiendo si dicen que [el planeta] se está calentando o enfriando. Pero el cambio climático es la mayor estafa del siglo”, declaró el expresidente estadounidense. Las posturas negacionistas y pro-industria fósil de Trump no son nuevas, pero los analistas se sorprendieron por su decisión de dedicar casi un tercio de su intervención a atacar las políticas ecológicas y de transición energética. “Estados Unidos tendría que haber pagado mil millones de dólares [para la transición ecológica en el extranjero.] bajo el Acuerdo de París.