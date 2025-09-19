edición general
Trump destruye la economía de EEUU [en]

Trump ha provocado una crisis en la agricultura con su utilización del comercio exterior como arma en la Guerra Fría con China y Rusia, en la industria manufacturera como resultado de sus aranceles sobre el acero y el aluminio, de inflación de los precios al consumidor por sus aranceles, y en la vivienda asequible con sus recortes de impuestos que han mantenido altas las tasas de interés a largo plazo para hipotecas, compras de automóviles y equipos, y la desregulación de los mercados dando carta blanca a los monopolios para fijar los precios.

| etiquetas: usa , capitalismo contemporáneo , donald john trump , extrema derecha
#3 Toponotomalasuerte
Como Johnson en uk, bolsonaro en brasil, milei en argentina y Mariano en España... Lo normal en la derecha retrógrada que está de moda. El estado es para expoliarlo.
#2 Robe7064
Y en el turismo y en los restaurantes y otras actividades que desempeñan inmigrantes.
