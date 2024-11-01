edición general
Trump desaparece en pleno cierre del gobierno y Vance queda como presidente en funciones

Trump desaparece en pleno cierre del gobierno y Vance queda como presidente en funciones  

El presidente de EE.UU. ha cruzado una línea que muchos creían impensable. El gobierno está oficialmente cerrado, el país sin liderazgo visible, y las señales de deterioro institucional son cada vez más evidentes.

Antipalancas21 #1 Antipalancas21 *
Estara haciéndose un lifting facial y de pelo. xD
Milmariposas #3 Milmariposas
#1 Yo estaba pensando en una liposucción general... incluido el cerebro...
#7 Andres_age
#1 Mas bien se ha ido a maquillar con cheetos. ¿Como sino tiene ese envidiable color naranja?
En cuanto termine vuelve :-)  media
Supercinexin #8 Supercinexin
#1 Y poniéndose un bombín de esos en el nabo.
#10 cajadecartonmojada
#1 Y un blanqueamiento anaranjamiento anal.
Verdaderofalso #2 Verdaderofalso
Si no tiene curro, para que ir.
#5 Pivorexico
buff estos de "The Mexican Family" son sensacionalistas a más no poder , mejor usar otras fuentes .
DrEvil #4 DrEvil
A lo mejor tiene un ataque de almorranas del tamaño de Texas.
elgansomagico #6 elgansomagico
#0 pero qué fuente enlazas?!?!? :palm:
Aún va a llegar a portada y todo...
#9 Icelandpeople
#6 Pues un tipo haciendo resumen de noticias.

Me parece bastante fidedigno.
