26
meneos
144
clics
Trump desaparece en pleno cierre del gobierno y Vance queda como presidente en funciones
El presidente de EE.UU. ha cruzado una línea que muchos creían impensable. El gobierno está oficialmente cerrado, el país sin liderazgo visible, y las señales de deterioro institucional son cada vez más evidentes.
trump
vance
eeuu
21
5
1
400
actualidad
#1
Antipalancas21
Estara haciéndose un lifting facial y de pelo.
1
23
#3
Milmariposas
#1
Yo estaba pensando en una liposucción general... incluido el cerebro...
1
17
#7
Andres_age
#1
Mas bien se ha ido a maquillar con cheetos. ¿Como sino tiene ese envidiable color naranja?
En cuanto termine vuelve
0
9
#8
Supercinexin
#1
Y poniéndose un bombín de esos en el nabo.
0
16
#10
cajadecartonmojada
#1
Y un
blanqueamiento
anaranjamiento anal.
0
14
#2
Verdaderofalso
Si no tiene curro, para que ir.
0
20
#5
Pivorexico
buff estos de "The Mexican Family" son sensacionalistas a más no poder , mejor usar otras fuentes .
1
15
#4
DrEvil
A lo mejor tiene un ataque de almorranas del tamaño de Texas.
1
13
#6
elgansomagico
#0
pero qué fuente enlazas?!?!?
Aún va a llegar a portada y todo...
0
9
#9
Icelandpeople
#6
Pues un tipo haciendo resumen de noticias.
Me parece bastante fidedigno.
0
20
