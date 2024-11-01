edición general
5 meneos
13 clics
Trump contrata a un nuevo arquitecto para salón de baile de $300 millones tras desacuerdos con el anterior sobre tamaño del proyecto

Trump contrata a un nuevo arquitecto para salón de baile de $300 millones tras desacuerdos con el anterior sobre tamaño del proyecto

James McCrery II y su empresa boutique habían estado trabajando en el proyecto de 27.000 m² durante tres meses, hasta octubre, informó el Washington Post . McCrery y Trump se habían enfrentado por el interés del presidente en ampliar el tamaño del salón de baile, pero una combinación del pequeño equipo de McCrery y sus dificultades para cumplir los plazos acabaron provocando la salida de la empresa, informó el periódico. No está claro si el arquitecto se marchó voluntariamente, pero los dos hombres siguen en buenos términos, dijo una fuente

| etiquetas: trump , casa blanca , arquitecto , salón de baile , eeuu
4 1 0 K 68 actualidad
6 comentarios
4 1 0 K 68 actualidad
Cehona #3 Cehona
El trumpismo preocupado por los verdaderos problemas USA
1 K 33
smilo #2 smilo *
pero los dos hombres siguen en buenos términos
Osea que aun no los han torturado y ejecutado, o algo asi me da a entender esa frase
1 K 32
themarquesito #1 themarquesito
Se ve que a Trump no le parecía bien que el arquitecto quisiera cobrar
0 K 20
Yorga77 #4 Yorga77
#1 Igual le dijo que el diseño es una mamarrachada o bien que se iba a hundir.
0 K 20
reithor #5 reithor
Sigo siendo partidario de que haga 2 salones de baile juntos en vez de uno, y se llamen Trump's Balls' room.
0 K 14
elgranpilaf #6 elgranpilaf *
Pero para qué quiere un salón de baile la vieja loca esta si ya le cuesta hasta mantenerse despierto?
0 K 10

menéame