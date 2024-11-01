Trump contrata a un nuevo arquitecto para salón de baile de $300 millones tras desacuerdos con el anterior sobre tamaño del proyecto

James McCrery II y su empresa boutique habían estado trabajando en el proyecto de 27.000 m² durante tres meses, hasta octubre, informó el Washington Post . McCrery y Trump se habían enfrentado por el interés del presidente en ampliar el tamaño del salón de baile, pero una combinación del pequeño equipo de McCrery y sus dificultades para cumplir los plazos acabaron provocando la salida de la empresa, informó el periódico. No está claro si el arquitecto se marchó voluntariamente, pero los dos hombres siguen en buenos términos, dijo una fuente