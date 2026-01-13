edición general
9 meneos
26 clics
Trump califica el tratado comercial con México y Canadá como irrelevante

Trump califica el tratado comercial con México y Canadá como irrelevante

El presidente de Estados Unidos asegura que su país no necesita importar productos de sus vecinos

| etiquetas: trump , trump , trump
7 2 0 K 92 actualidad
5 comentarios
7 2 0 K 92 actualidad
#2 UNX
Espero que Trump renegocie los tratados con México y Canadá y siga hundiendo a los americanos en la miseria, solo para ver a los afectados defendiéndole.
2 K 39
RoterHahn #1 RoterHahn
Y el fentanilo Donald?
Ó ¿ya lo fabricais tb en eeuu? :troll:
2 K 35
suppiluliuma #4 suppiluliuma
Cuando mezclas narcisismo con demencia, obtienes... ¡Donald Trump! :shit:
1 K 23
Aguarrás #5 Aguarrás
A este le van a apuñalar por la espalda en su propia casa porque pretende arruinar a los que le pusieron ahí de verdad: los ricos.
0 K 12
CharlesBrowson #3 CharlesBrowson
:popcorn: pues hoyga si los yankees no van a poder comprar en un futuro...el mundo es grande :popcorn:
0 K 7

menéame