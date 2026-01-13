·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
7267
clics
Jordi Évole deja en evidencia a Ayuso por defender a Julio Iglesias: "Guarden este tuit"
7128
clics
VÍDEO | Las imágenes de 2005 que dejan en evidencia a Julio Iglesias: 'No se podía saber'
6180
clics
Una joven española vive sola en el bosque y paga 6 euros al año de agua: 'Me considero una persona rica en tiempo'
5488
clics
Otra marcianada de Trump en Truth Social, ahora amenazando a Minnesota
4315
clics
Sopa de ajo
más votadas
687
La Justicia pospone el juicio del novio de Ayuso para después de las elecciones de 2027
454
Seis personas están reescribiendo la Constitución de EEUU para asegurar que los republicanos nunca pierdan el poder, independientemente de los votos [ENG]
286
Un documental de TV3 sobre abusos en el servicio militar obligatorio en los años 80 y 90 provoca un alud de más de un centenar de denuncias
354
El desprecio absoluto de Trump al 'premier' de Groenlandia: 'No sé quién es, no sé nada de él, pero va a tener un gran problema'
413
El PP pagó 715.000 euros de dinero público al medio digital que sostiene a Bertrand Ndongo
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
9
meneos
26
clics
Trump califica el tratado comercial con México y Canadá como irrelevante
El presidente de Estados Unidos asegura que su país no necesita importar productos de sus vecinos
|
etiquetas
:
trump
,
trump
,
trump
7
2
0
K
92
actualidad
5 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
7
2
0
K
92
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#2
UNX
Espero que Trump renegocie los tratados con México y Canadá y siga hundiendo a los americanos en la miseria, solo para ver a los afectados defendiéndole.
2
K
39
#1
RoterHahn
Y el fentanilo Donald?
Ó ¿ya lo fabricais tb en eeuu?
2
K
35
#4
suppiluliuma
Cuando mezclas narcisismo con demencia, obtienes... ¡Donald Trump!
1
K
23
#5
Aguarrás
A este le van a apuñalar por la espalda en su propia casa porque pretende arruinar a los que le pusieron ahí de verdad: los ricos.
0
K
12
#3
CharlesBrowson
pues hoyga si los yankees no van a poder comprar en un futuro...el mundo es grande
0
K
7
Ver toda la conversación (
5
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Ó ¿ya lo fabricais tb en eeuu?