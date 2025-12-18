Un Trump belicoso señala culpables al defender su historial económico

En un discurso combativo, el presidente Trump aseguró que la “edad de oro” que prometió en su campaña presidencial del año pasado estaba cobrando fuerza. El discurso, como ya es usual, se basó en gran medida en frases habituales que utiliza en eventos, mítines y discursos en la Casa Blanca. Y, al estilo trumpiano, hubo una larga lista de exageraciones y declaraciones engañosas.