Un Trump belicoso señala culpables al defender su historial económico

En un discurso combativo, el presidente Trump aseguró que la “edad de oro” que prometió en su campaña presidencial del año pasado estaba cobrando fuerza. El discurso, como ya es usual, se basó en gran medida en frases habituales que utiliza en eventos, mítines y discursos en la Casa Blanca. Y, al estilo trumpiano, hubo una larga lista de exageraciones y declaraciones engañosas.
Trump afirma haber conseguido 18 billones de dólares en inversión estadounidense mediante aranceles
18 billones de dólares, el 17% de la economía mundial.
Una miajita exagerao, ná más.
"Escalada rápida bajo Trump: Tan solo en sus dos primeros años (2017-2018), Donald Trump lanzó 2243 ataques con drones. Este ritmo fue aproximadamente el triple del de la administración Obama.
Totales de Obama: A lo largo de sus ocho años de presidencia, Barack Obama autorizó un total de 1878 ataques con drones. Si bien Obama amplió significativamente el programa en comparación con la era de George W. Bush, Trump superó el total acumulado de ataques de Obama en ocho años en menos de la mitad del tiempo."
