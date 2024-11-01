Trump atribuye la victoria demócrata en Nueva York a su ausencia en las papeletas electorales y al cierre de Gobierno federal

A través de redes sociales el presidente estadounidense apuntó que “Trump no estaba en las papeletas electorales y el cierre del Gobierno fueron las dos razones por las que los republicanos perdieron las elecciones esta noche”. (...) Poco después, el inquilino de la Casa Blanca ha reiterado en la misma red social su apuesta por “aprobar la reforma electoral, la identificación de los votantes, no al voto por correo” y ha abogado por “salvar” al Tribunal Supremo del “packing”, un término referido al aumento de los magistrados del alto tribunal...