edición general
10 meneos
24 clics
Trump atribuye la victoria demócrata en Nueva York a su ausencia en las papeletas electorales y al cierre de Gobierno federal

Trump atribuye la victoria demócrata en Nueva York a su ausencia en las papeletas electorales y al cierre de Gobierno federal

A través de redes sociales el presidente estadounidense apuntó que “Trump no estaba en las papeletas electorales y el cierre del Gobierno fueron las dos razones por las que los republicanos perdieron las elecciones esta noche”. (...) Poco después, el inquilino de la Casa Blanca ha reiterado en la misma red social su apuesta por “aprobar la reforma electoral, la identificación de los votantes, no al voto por correo” y ha abogado por “salvar” al Tribunal Supremo del “packing”, un término referido al aumento de los magistrados del alto tribunal...

| etiquetas: nueva york , trump , alcaldía , mamdani , elecciones
9 1 0 K 102 politica
6 comentarios
9 1 0 K 102 politica
valandildeandunie #1 valandildeandunie
Y las palizas en Virginia, Georgia y Nueva Jersey a qué se lo atribuimos?
6 K 80
#5 Setis
#1 Antifa, los trans y las vacunas, obviamente.
0 K 7
YoSoyTuPadre #3 YoSoyTuPadre
No, está mintiendo, él bien sabe el porqué perdió, porque hubo votaciones

Para las próximas las prohibe y así ya no pierde :troll:
1 K 15
OCLuis #4 OCLuis *
Carlos Mazón mode on.
0 K 12
#6 PerritaPiloto
No puede estar en todas las papeletas... aún. Dentro de poco no habrá más candidato que Trump, será el sheriff del condado de Miami-dade, y de todos los demás condados, gobernador de cada estado, fiscal y alcalde en cada lugar. Y como no puede ejercer todo esos cargos pues delegará en amigotes.
0 K 9
aruleno #2 aruleno
Cheeto pidiendo casito. Que cansino es.
0 K 6

menéame