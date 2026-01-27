Trump asegura que no le preocupa la caída del dólar: “Va muy bien, miren los negocios que estamos haciendo”

Los inversores han vendido billetes verdes llevando a la principal divisa mundial a su nivel más bajo en cuatro años. Pero Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, no parece preocupado por este movimiento que amenaza con afectar a la mayor economía mundial. “Miren el valor del dólar. Miren el negocio que estamos haciendo. El dólar está, el dólar está muy bien“, afirmó el presidente de Estados Unidos en Des Moines, la capital de Iowa, donde este martes ha pronunciado un discurso sobre lo bien que va la economía. Lectura completa en #1