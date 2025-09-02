edición general
Trump asegura estar "muy decepcionado" con Putin

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo en una entrevista de radio el martes que estaba "muy decepcionado" por la resistencia de su homólogo ruso, Vladimir Putin, en alcanzar un acuerdo de paz sobre Ucrania tras su cumbre en Alaska. "Estoy muy decepcionado del presidente Putin, puedo decirlo", declaró Trump en el programa de radio de Scott Jennings cuando se le preguntó si se sentía traicionado por la respuesta de Putin. "Teníamos una gran relación, estoy muy decepcionado".

trump , decepcionado , putin , ucrania
powernergia #8 powernergia
Es aún mas tonto de lo que parece.
#1 Grahml
Pointman #4 Pointman
Tengo un déjà vu.
La_patata_española #10 La_patata_española
Acercamiento de bases militares de la OTAN, importantes sanciones económicas... y ahora chantaje emocional. Es la gota que colma el vaso. No sé si Putin, conocido por su empatía y sensibilidad, va a poder con todo esto sin derrumbarse.
La_patata_española #13 La_patata_española
Por cierto. Es importante decirlo y lo diré. Me encantan las traducciones que hacen de Trump. Hacen un buen trabajo. Me gusta que las hagan literales. Puedo decirlo. Estoy encantado y me parecen maravillosas. Esa cadencia de gilipollas autoafirmándose es única. No tiene precio. Y le pondremos aranceles.
pitercio #11 pitercio
Joer ¿no ha visto ni una puta película de la unión soviética? ¿Se ha creído su propia propaganda de Hollywood? ¿Se cree que un país que ocupa medio hemisferio y con litros de sangre exprimidos como para navegar un río es una broma de putero?
antesdarle #3 antesdarle
Semejante imbécil
Furiano.46 #7 Furiano.46
Este ser debería empezar a tomar litio :palm:
ctrlaltsupr1 #14 ctrlaltsupr1
#7 o Polonio
#6 Whitefox
Hasta que hablen otra vez y vuelva a cambiar de opinión.
#12 Emotivo
Que decepcionado está, ya no es el Rey del Mambo.
#5 PatoWC_
No hay de qué preocuparse, mañana se le pasará
Duke00 #9 Duke00
#5 Mañana le va a conceder otros 100 días para comenzar a hablar del proceso de paz.
