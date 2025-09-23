·
12
meneos
88
clics
Trump arremete contra la ONU en su 80º aniversario y avisa a Europa: "Sus países se están yendo al infierno"
Esos antiguos amigos y aliados ya no esperaban nada positivo, después de todo lo visto en 2025, pero incluso para sus estándares Trump ha sorprendido a muchos.
|
etiquetas
:
trump
,
onu
12
0
1
K
134
actualidad
17 comentarios
12
0
1
K
134
actualidad
Comentarios destacados:
#2
ipanies
Creo que hoy USA a puesto el primer clavo gordo en su tumba. La imagen que ha dado ese puto loco no ha dejado a nadie indiferente y de las bromas se está pasando a una muy profunda preocupación... Veremos.
8
K
103
#6
comadrejo
#2
Que lejos queda ya el pajarito chavista de mendrugo. No hay nada que pueda hacer para llamar la atención estando chetoman en escena.
1
K
24
#7
ipanies
#6
Chávez era un doctorado en diplomacia por Harvard comparado con el bocaano este...
1
K
19
#9
makinavaja
#2
Como una puta cabra... ¿No se dan cuenta los usanos del ridículo que hace este hombre cuando habla?
1
K
25
#10
Milmariposas
#9
Para la mitad de los usanos, ser republicano es religión, y nunca mejor dicho.
1
K
29
#12
Sr.No
#9
pues tendrías que ver los comentarios de la noticia. Todos aplaudiendo hasta con las orejas.
0
K
12
#14
Toponotomalasuerte
#2
estaría de acuerdo contigo si existiera la política, pero solo existen las mafias y los sobres.
No hay más que ver las políticas europeas de la era post merkel
0
K
11
#16
SeñorPresunciones
#2
Vale sí, aunque esa imagen da lo mismo si este hijo de puta tiene comprados a los líderes europeos.
0
K
12
#1
Milmariposas
Pretencioso y soberbio que ve la paja en Europa y no ve que las vigas de su país se están desmoronando...
3
K
52
#13
masde120
#1
todos tenemos más bien vigas
0
K
10
#5
Robus
Como ya dijo en una entrevista hace muchos años cuando le acusaron de haberse forrado en un negocio en el que arruinó a mucha gente:
“Quien les mandaba hacerme caso”
Pues Europa, aplicate el cuento.
2
K
36
#4
XtrMnIO
*
Creo que va siendo hora que nos alejemos del yugo gringo...
1
K
28
#17
teneram
Es la misma
meneame.net/m/actualidad/trump-pide-ante-onu-terminar-este-fracasado-e
0
K
19
#15
SeñorPresunciones
En serio, hay que abandonar a EE.UU. , hay que dejar que se cuezan y se pudran en su propia mierda. No hay nada que no podamos hacer sin ellos si Europa colabora con China.
0
K
12
#3
DrEvil
El suyo en cambio es un vergel. Tendríamos que seguir su ejemplo, no?
0
K
10
#8
DonaldBlake
Siempre pensé que el infierno debía ser bastante más divertido que el cielo (viendo quién va a cada sitio, según los expertos).
P.D.: Mr. Carrot, el infierno está en Gaza, gracias a ti.
0
K
8
#11
humono
A este hombre lo van a "
infartar
". Y la legión que tiene detrás.
0
K
6
Ver toda la conversación (
17
comentarios)
