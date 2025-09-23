edición general
Trump arremete contra la ONU en su 80º aniversario y avisa a Europa: "Sus países se están yendo al infierno"

Esos antiguos amigos y aliados ya no esperaban nada positivo, después de todo lo visto en 2025, pero incluso para sus estándares Trump ha sorprendido a muchos.

ipanies
Creo que hoy USA a puesto el primer clavo gordo en su tumba. La imagen que ha dado ese puto loco no ha dejado a nadie indiferente y de las bromas se está pasando a una muy profunda preocupación... Veremos.

comadrejo
#2 Que lejos queda ya el pajarito chavista de mendrugo. No hay nada que pueda hacer para llamar la atención estando chetoman en escena. :troll: :troll:

ipanies
#6 Chávez era un doctorado en diplomacia por Harvard comparado con el bocaano este...

makinavaja
#2 Como una puta cabra... ¿No se dan cuenta los usanos del ridículo que hace este hombre cuando habla?

Milmariposas
#9 Para la mitad de los usanos, ser republicano es religión, y nunca mejor dicho.

Sr.No
#9 pues tendrías que ver los comentarios de la noticia. Todos aplaudiendo hasta con las orejas.

Toponotomalasuerte
#2 estaría de acuerdo contigo si existiera la política, pero solo existen las mafias y los sobres.
No hay más que ver las políticas europeas de la era post merkel

SeñorPresunciones
#2 Vale sí, aunque esa imagen da lo mismo si este hijo de puta tiene comprados a los líderes europeos.

Milmariposas
Pretencioso y soberbio que ve la paja en Europa y no ve que las vigas de su país se están desmoronando... :shit:

masde120
#1 todos tenemos más bien vigas

Robus
Como ya dijo en una entrevista hace muchos años cuando le acusaron de haberse forrado en un negocio en el que arruinó a mucha gente:

“Quien les mandaba hacerme caso”

Pues Europa, aplicate el cuento.

XtrMnIO
Creo que va siendo hora que nos alejemos del yugo gringo...

SeñorPresunciones
En serio, hay que abandonar a EE.UU. , hay que dejar que se cuezan y se pudran en su propia mierda. No hay nada que no podamos hacer sin ellos si Europa colabora con China.

DrEvil
El suyo en cambio es un vergel. Tendríamos que seguir su ejemplo, no?

DonaldBlake
Siempre pensé que el infierno debía ser bastante más divertido que el cielo (viendo quién va a cada sitio, según los expertos).

P.D.: Mr. Carrot, el infierno está en Gaza, gracias a ti.

humono
A este hombre lo van a "infartar". Y la legión que tiene detrás.


