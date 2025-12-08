Trump aprueba un rescate de 12.000 millones de dólares a los agricultores de EEUU, golpeados por sus aranceles

A Donald Trump le gusta presumir de que sus aranceles son, supuestamente, maná para la economía de Estados Unidos. Habla de lo que consiguen recaudar y de cómo sirven para llevar a otros países a negociar acuerdos bilaterales supuestamente ventajosos para EEUU. La realidad, no obstante, le lleva la contraria y le obliga a dar pasos para tratar de calmar las angustias, decepciones y miedo de una comunidad, la del campo, que es parte fundamental de su base electoral.
Eso lo llevan haciendo desde que Nixon era monaguillo.
El dinero en general no creo, pero respecto al dólar, parece que esa debe ser la intención de Trump.
Así que ahora no queda más remedio que subsidiar la agricultura estadounidense porque Trump se ha cargado su función.
La de hostias que aún le queda a EEUU por llevarse con este payaso al frente.
Tú lanzas la pedrada y a alguno le da. Pero luego te la devuelven y no sabes la fuerza con que te puede arrear.
Más que nada porque si, de repente, a Europa (viendo el amor que le tiene Trump) le da por empezar a comprar a China en masa en vez de a EEUU y si China empieza a buscar otras vías para hacerse con materias primas... Suerte con Reino Unido, naranjito.
Y además creo que está a punto de perder a un número significativo de legisladores por las ejecuciones extrajudiciales en el Caribe (no quieren que este tema les salpique).
El próximo año va a ser bastante difícil para Trump.
Claro, siempre existe un sector de la población que hasta que la situación no le perjudica directamente, no se da cuenta. Pero "el premio de la paz de la FIFA" está aplicando políticas públicas totalmente condenadas al fracaso, que podían ser válidas en la primera mitad del siglo pasado, y que hoy son un despropósito. No te olvides que ahora está China. Está esperando un milagro con la IA, pues ya puede esperar sentado. Cada día que pase tendrá menos apoyos. Es cuestión de tiempo.
Seguro que con lo recaudado por esos aranceles estas ayudas van a coste 0.