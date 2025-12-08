Trump aprueba un rescate de 12.000 millones de dólares a los agricultores de EEUU, golpeados por sus aranceles

A Donald Trump le gusta presumir de que sus aranceles son, supuestamente, maná para la economía de Estados Unidos. Habla de lo que consiguen recaudar y de cómo sirven para llevar a otros países a negociar acuerdos bilaterales supuestamente ventajosos para EEUU. La realidad, no obstante, le lleva la contraria y le obliga a dar pasos para tratar de calmar las angustias, decepciones y miedo de una comunidad, la del campo, que es parte fundamental de su base electoral.