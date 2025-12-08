edición general
23 meneos
27 clics
Trump aprueba un rescate de 12.000 millones de dólares a los agricultores de EEUU, golpeados por sus aranceles

Trump aprueba un rescate de 12.000 millones de dólares a los agricultores de EEUU, golpeados por sus aranceles

A Donald Trump le gusta presumir de que sus aranceles son, supuestamente, maná para la economía de Estados Unidos. Habla de lo que consiguen recaudar y de cómo sirven para llevar a otros países a negociar acuerdos bilaterales supuestamente ventajosos para EEUU. La realidad, no obstante, le lleva la contraria y le obliga a dar pasos para tratar de calmar las angustias, decepciones y miedo de una comunidad, la del campo, que es parte fundamental de su base electoral.

| etiquetas: trump , aranceles , granjeros , rescate , agricultores
21 2 0 K 271 actualidad
22 comentarios
21 2 0 K 271 actualidad
Comentarios destacados:      
colipan #3 colipan
Paguitas
10 K 132
sotillo #6 sotillo
#3 Pues como en España, unos subvencionados y cuanto más grandes más subvenciones
1 K 17
aPedirAlMetro #15 aPedirAlMetro
#3 A imprimir dinero como si no hubiese un mañana
0 K 7
HeilHynkel #17 HeilHynkel
#15

Eso lo llevan haciendo desde que Nixon era monaguillo.
0 K 20
#19 harverto
#17 Pero ya está mucho más cerca el momento en que ese dinero no valga ni lo que cuesta imprimirlo.
0 K 10
HeilHynkel #21 HeilHynkel
#19

El dinero en general no creo, pero respecto al dólar, parece que esa debe ser la intención de Trump.
0 K 20
jm22381 #4 jm22381
Pues yo ahora a todos esos MAGAs los llamaría subvencionados, cobrapaguitas y comunistas ¬¬
6 K 82
sotillo #7 sotillo
#4 Lo de comunista es un elogio que no se merecen, estos son ms de comerse los unos a los otros
0 K 10
#2 Grahml
Y este es el resultado de las amenazas estúpidas del tarado de Trump:

China frena compras de soja a Estados Unidos pese a tregua comercial
www.bloomberglinea.com/mundo/china-frena-compras-de-soja-a-estados-uni


Así que ahora no queda más remedio que subsidiar la agricultura estadounidense porque Trump se ha cargado su función.

La de hostias que aún le queda a EEUU por llevarse con este payaso al frente.
5 K 70
cromax #5 cromax
#2 No solo son las hostias ahora, son las repercusiones a medio y largo plazo.
Tú lanzas la pedrada y a alguno le da. Pero luego te la devuelven y no sabes la fuerza con que te puede arrear.
Más que nada porque si, de repente, a Europa (viendo el amor que le tiene Trump) le da por empezar a comprar a China en masa en vez de a EEUU y si China empieza a buscar otras vías para hacerse con materias primas... Suerte con Reino Unido, naranjito. :troll:
0 K 14
kipper #9 kipper
Está perdiendo su base electoral a ritmos impresionantes: MAGA, Qanon, latinos, agricultores.
Y además creo que está a punto de perder a un número significativo de legisladores por las ejecuciones extrajudiciales en el Caribe (no quieren que este tema les salpique).
El próximo año va a ser bastante difícil para Trump.
3 K 38
Yorga77 #10 Yorga77
#9 Aun queda mes seguro que monta otro circo antes del 31.
1 K 28
kipper #13 kipper
#10 ¡No me cabe duda!
0 K 8
JackNorte #14 JackNorte
#9 Ojala, pero eso creia yo antes de que pasara lo de este año, pero ahi sigue. Y si los mete en guerras es muy complicado ser yankee y "atacar" a tu presidente, aunque haya razones de sobra y de peso, en medio de un conflicto global. Para teoricamente salvar a USA de los malvados chinos.
0 K 12
kipper #22 kipper
#14 Eso podía pasar en el siglo pasado, hace 50 años. Hoy en día dudo mucho que puedan seguir manipulando las cosas indefinidamente.
Claro, siempre existe un sector de la población que hasta que la situación no le perjudica directamente, no se da cuenta. Pero "el premio de la paz de la FIFA" está aplicando políticas públicas totalmente condenadas al fracaso, que podían ser válidas en la primera mitad del siglo pasado, y que hoy son un despropósito. No te olvides que ahora está China. Está esperando un milagro con la IA, pues ya puede esperar sentado. Cada día que pase tendrá menos apoyos. Es cuestión de tiempo.
0 K 8
Lutin #1 Lutin
Puto subnormal.
2 K 29
camvalf #11 camvalf
Comprando votos
0 K 11
#20 harverto
Lo que ganó en aranceles se lo va a gastar en paguitas, bien jugao
0 K 10
Andreham #18 Andreham
Vaya con los comunistas que van contra el libre mercado subvencionando ayudas.

Seguro que con lo recaudado por esos aranceles estas ayudas van a coste 0.
0 K 8
#8 tromperri
De repente los granjeros y Trump son comunistas ¿No?
0 K 6
#12 perica_we
#8 tos muy comunistas cuando les regalan dinero...
0 K 7

menéame