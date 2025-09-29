Trump anuncia aranceles del 100% a todas las películas rodadas fuera de Estados Unidos, presumiblemente incluida la nueva saga de Cristo de Mel Gibson [EN]

Mel Gibson, embajador de Donald Trump en Hollywood, tendrá problemas con su última película. Trump ha anunciado un arancel del 100% sobre todas las películas realizadas fuera de Estados Unidos. El rodaje está previsto en Roma, otros lugares de Italia, Marruecos e Israel. Trump, obviamente ha olvidado que amigos como Jon Voight y Sylvester Stallone también hacen películas en el extranjero. ¿Y quién lo pagará? Los cinéfilos. ¡Al igual que quienes disfrutan de la buena comida pagan facturas más altas en la compra!.