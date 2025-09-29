edición general
Trump anuncia aranceles del 100% a todas las películas rodadas fuera de Estados Unidos, presumiblemente incluida la nueva saga de Cristo de Mel Gibson [EN]

Mel Gibson, embajador de Donald Trump en Hollywood, tendrá problemas con su última película. Trump ha anunciado un arancel del 100% sobre todas las películas realizadas fuera de Estados Unidos. El rodaje está previsto en Roma, otros lugares de Italia, Marruecos e Israel. Trump, obviamente ha olvidado que amigos como Jon Voight y Sylvester Stallone también hacen películas en el extranjero. ¿Y quién lo pagará? Los cinéfilos. ¡Al igual que quienes disfrutan de la buena comida pagan facturas más altas en la compra!.

Dragstat #3 Dragstat
#2 si, la he visto pero esta se refiere más al efecto leopardo come caras de esa otra noticia.
mikhailkalinin #6 mikhailkalinin
#3 come caras porque los hígados están cirróticos, los pulmones asfaltados, los estómagos ulcerosos, los genitales atrofiados y el cerebro espongiforme. No tiene otro bocado decente.
#1 Klamp
No entiendo porque no respondemos con la misma moneda. Es literalmente gratis hacerlo, nadie depende del cine americano no jodas
Veelicus #5 Veelicus
#1 Es la invasion cultural a la que estamos sometidos, empieza por hollywood.
Cantro #4 Cantro
¿Y quién lo pagará? Los cinéfilos.

Y dijo El Señor: "De burros está lleno el torrente" ;)
luiggi #7 luiggi
Hay aranceles que definitivamente hay que ser muy tonto para subirlos ... Este es uno de ellos
