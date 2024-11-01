Trump amenaza con recortar fondos a Nueva York si Zohran Mamdani se convierte en alcalde

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó el lunes una contundente advertencia: si Zohran Mamdani, favorito en las encuestas, se convierte en el próximo alcalde de Nueva York, la ciudad podría quedarse sin apoyo federal. “Va a tener problemas con Washington como ningún otro alcalde en la historia de nuestra otrora gran ciudad”, escribió Trump en su red social Truth Social. En sus mensajes, el presidente calificó erróneamente a Mamdani, un autodeclarado socialista democrático, como “comunista autoproclamado”.