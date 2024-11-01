edición general
18 meneos
17 clics
Trump amenaza con recortar fondos a Nueva York si Zohran Mamdani se convierte en alcalde

Trump amenaza con recortar fondos a Nueva York si Zohran Mamdani se convierte en alcalde

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó el lunes una contundente advertencia: si Zohran Mamdani, favorito en las encuestas, se convierte en el próximo alcalde de Nueva York, la ciudad podría quedarse sin apoyo federal. “Va a tener problemas con Washington como ningún otro alcalde en la historia de nuestra otrora gran ciudad”, escribió Trump en su red social Truth Social. En sus mensajes, el presidente calificó erróneamente a Mamdani, un autodeclarado socialista democrático, como “comunista autoproclamado”.

| etiquetas: trump , amenaza , zohran mamdani , nueva york , fondos , alcalde
17 1 0 K 188 actualidad
16 comentarios
17 1 0 K 188 actualidad
XtrMnIO #3 XtrMnIO *
Exactamente lo mismo hizo Montoro con Carmena.
3 K 46
Raziel_2 #9 Raziel_2
#3 No fué solo con Carmena, ni fué solo Montoro. En las comunidades gobernadas por el PP, los ayuntamientos que no son del PP tienen muchas mas dificultades que los que si los son. Es esperable algo mas de simpatía por afinidad al ser el mismo partido, pero hay casos que rozan el boicot.
0 K 11
#12 omega7767
#3 mafiosos haciendo cosas de mafiosos
1 K 31
mariKarmo #15 mariKarmo
Pura extorsión.
1 K 37
jm22381 #7 jm22381
Anunciando en público la comisión de delitos :wall:
1 K 34
HeilHynkel #1 HeilHynkel
El matón haciendo de sí mismo.
0 K 17
#4 DenisseJoel
Los liberales son así, si no les obedeces en todo se llevan el Scatergorix.
1 K 15
Romfitay #6 Romfitay
Ya están cerca de la guerra civil. A ver si empieza pronto.
0 K 11
#14 omega7767
autoritarismo
0 K 11
Javi_Pina #11 Javi_Pina
Y que de gracias de no ser deportado  media
0 K 9
aupaatu #5 aupaatu *
Pero la democracia bipartidista es la solución inamovible para un mundo libre.
Y esto siguiendo el formato preestablecido.Resultaría inimaginable que un nuevo partido político consiguiera un candidato a la presidencia
Cosas del mundo libre y democrático.
0 K 8
Bhuvaya #8 Bhuvaya
Todo el planeta deseando que esa mierda de país se mate en una guerra civil. El peor imperio de la historia, sin duda.
0 K 7
#13 omega7767
#8 yo deseo que pierdan la hegemonia mundial.

No me gustaria que los malos machaquen a los demócratas
0 K 11
hazardum #10 hazardum
Tiene pinta de que con esto se salte varias leyes importantes, la verdad.

Siempre pensé que en los EE.UU la gente era más combativa con lo de las libertades, pero hay un dictador que cada vez se apodera más del país y parecen algo congelados.
0 K 7
Tito_Keith #16 Tito_Keith
#10 Debe ser muy duro enfrentarse a Donald y sus votantes. Si el facherío patrio tiene el nivel que tiene, no te imaginas lo que hay en los USA. Parece ser que muchos están haciendo las maletas.
2 K 28
Rokadas98 #2 Rokadas98
Eso no es influenciar en el votante.
0 K 6

menéame