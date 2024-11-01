Trump amenaza con recortar fondos a Nueva York si Zohran Mamdani se convierte en alcalde

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó el lunes una contundente advertencia: si Zohran Mamdani, favorito en las encuestas, se convierte en el próximo alcalde de Nueva York, la ciudad podría quedarse sin apoyo federal. “Va a tener problemas con Washington como ningún otro alcalde en la historia de nuestra otrora gran ciudad”, escribió Trump en su red social Truth Social. En sus mensajes, el presidente calificó erróneamente a Mamdani, un autodeclarado socialista democrático, como “comunista autoproclamado”.
| etiquetas: trump , amenaza , zohran mamdani , nueva york , fondos , alcalde
Y esto siguiendo el formato preestablecido.Resultaría inimaginable que un nuevo partido político consiguiera un candidato a la presidencia
Cosas del mundo libre y democrático.
No me gustaria que los malos machaquen a los demócratas
Siempre pensé que en los EE.UU la gente era más combativa con lo de las libertades, pero hay un dictador que cada vez se apodera más del país y parecen algo congelados.