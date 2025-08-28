edición general
Trump amenaza con nuevos aranceles a la UE y desmiente así que el pacto alcanzado ponga fin a la guerra comercial con el bloque comunitario

El 27 de julio en Escocia, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, y Donald Trump alcanzaron un acuerdo por el que el bloque comunitario aceptaba aranceles generales del 15% con el objetivo de evitar una guerra comercial y aportar estabilidad a las empresas europeas.“Es derecho soberano de la UE y de sus Estados Miembros la regulación de actividades económicas en nuestro territorio de forma consistente con nuestros valores democráticos”

HeilHynkel #1 HeilHynkel *
Ursula .. vete relajando el esfínter que hay que calmar al jefe ... te ayudan petit Napoleón y Feijoo.

Creo que hay una máxima con la mafia .. no les pagues la primera vez que luego vuelven a por más. Bueno, también aplica a los consejos que dan los economistas.
11
#14 omega7767
#1 "Ursula .. vete relajando el esfínter"

empezando por Ursula y siguiendo por el resto de los europeos ....
0
aupaatu #4 aupaatu *
Si cedes ante el chantaje ,te seguirán chantajeando.
Primero de matonismo y servilismo
Máster en las mejores universidades norteamericanas.
6
#16 omega7767
#4 ¿no ves que estos de la derecha no leen un libro y tienen los CV falseados?

El único con títulos universitarios era Casado y por eso lo echaron
0
Dragstat #7 Dragstat
Para sorpresa de nadie con dos dedos de frente. Los acuerdos con este tipo son papel mojado inmediato.
4
themarquesito #12 themarquesito
#11 Está usando poderes de emergencia de manera ilícita, como ya ha señalado el Tribunal de Comercio Internacional y como va a señalar en breve el Tribunal de Apelación del Circuito Federal.
2
#5 Dav3n
Pues claro que amenaza, pero si la respuesta Europeda ha sido agachar la cabeza, cómo no va a volver a amenazar si solo les falta atender a las órdenes con el juguete en la boca y moviendo la colita xD

A ver si nos vamos enterando ya: el imperio se hunde y va a utilizar a los vasallos como salvavidas.
3
#6 soberao *
Y que se traigan unos barcos de guerra y unos submarinos frente a las costas de Groenlandia y Dinamarca, como en Venezuela, para empezar la invasión, que "invasiones buenas" son bienvenidas.
1
#10 Y_digo_yo
#6 cuanto más se disperse el ejército más probable su derrota. Napoleón y Hitler lo aprendieron tarde.
Es absurdo el camino que está eligiendo el agente naranja. Estados Unidos tenía todas las cartas para seguir liderando el mundo pero se ha impuesto su lado oscuro.
0
#2 lameth
Con dos cojones valores democráticos. ¿Alguien ha votado algo de los aranceles?
1
Gry #11 Gry
#2 Tiene que aprobarlos el Parlamento Europeo que ha sido votado por nosotros. En los EEUU creo que Trump está utilizando poderes de emergencia para saltarse el Congreso.
0
sotillo #13 sotillo
#2 Todos los que votan a la derecha fijo y luego algunos más
0
#15 omega7767
#13 y PSOE, pero ya lo mencionaste el que vota a la derecha

¿quien votó a Ursula?

A pesar de que el voto del Parlamento Europeo era secreto y no cuenta con disciplina de partido, han hecho pública su opción a favor el PP, el PSOE y el PNV, mientras que se han pronunciado en contra Vox, Sumar, Podemos, Se Acabó La Fiesta, ERC, BNG, Bildu, Compromís y los Comunes.
0
#18 omega7767
#8 y PSOE, #15
0
Sergio_ftv #9 Sergio_ftv
No se si se podrán hacer elecciones anticipadas en la UE, pero si se puede deberían convicarse lo antes posible.

El Paritdo Popular Europeo es un fiel siervo de la gleba del imperialismo anglosajón, si seguimos con este rebaño la frente entonces la UE se convertirá en una colonia de los ee.uu.
0
Kantinero #8 Kantinero
Estamos en manos del PP europeo , jodidos
0
mente_en_desarrollo #3 mente_en_desarrollo
Donald tío, córtate un poco.

Si seguimos bajándonos los pantalones, vamos a tener que hacer un agujero en el suelo.

Pero bueno, dado los pasos de nuestros ilustres líderes, mejor ir cavando nuestra propia tumba a esperar a que lo hagan otros por nosotros.
0
#17 Inno
O la UE empieza a elegir sus amigos o nos enfrentamos a este tipo de situaciones. Si lo pensamos bien, siempre nos han vendido que USA es el defensor de la democracia, ¡¡¡Que democracia !!!, ¿La de los ricos americanos? También nos han vendido que China es el diablo, no hay democracia, se gobierna con puño de hierro. Pero la realidad es que China ha crecido una barbaridad en todos los aspectos, lo está haciendo bien y nadie le puede toser. ¿ Por qué no podemos ser amigos de los chinos, de los rusos? Nos dictar desde USA quien es el bueno y el malo, y solo hay intereses económicos . O Europa sale de esta espiral o lo vamos a pasar muy mal.
0
ElenaCoures1 #19 ElenaCoures1
#17 ¿Por qué no podemos ser amigos de los chinos, de los rusos?
Porque Putin es un fascista de mierda y China una dictadura de mierda
Nada más
0

