Trump amenaza con nuevos aranceles a la UE y desmiente así que el pacto alcanzado ponga fin a la guerra comercial con el bloque comunitario

El 27 de julio en Escocia, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, y Donald Trump alcanzaron un acuerdo por el que el bloque comunitario aceptaba aranceles generales del 15% con el objetivo de evitar una guerra comercial y aportar estabilidad a las empresas europeas.“Es derecho soberano de la UE y de sus Estados Miembros la regulación de actividades económicas en nuestro territorio de forma consistente con nuestros valores democráticos”
Creo que hay una máxima con la mafia .. no les pagues la primera vez que luego vuelven a por más. Bueno, también aplica a los consejos que dan los economistas.
empezando por Ursula y siguiendo por el resto de los europeos ....
Primero de matonismo y servilismo
Máster en las mejores universidades norteamericanas.
El único con títulos universitarios era Casado y por eso lo echaron
A ver si nos vamos enterando ya: el imperio se hunde y va a utilizar a los vasallos como salvavidas.
Es absurdo el camino que está eligiendo el agente naranja. Estados Unidos tenía todas las cartas para seguir liderando el mundo pero se ha impuesto su lado oscuro.
¿quien votó a Ursula?
A pesar de que el voto del Parlamento Europeo era secreto y no cuenta con disciplina de partido, han hecho pública su opción a favor el PP, el PSOE y el PNV, mientras que se han pronunciado en contra Vox, Sumar, Podemos, Se Acabó La Fiesta, ERC, BNG, Bildu, Compromís y los Comunes.
El Paritdo Popular Europeo es un fiel siervo de la gleba del imperialismo anglosajón, si seguimos con este rebaño la frente entonces la UE se convertirá en una colonia de los ee.uu.
Si seguimos bajándonos los pantalones, vamos a tener que hacer un agujero en el suelo.
Pero bueno, dado los pasos de nuestros ilustres líderes, mejor ir cavando nuestra propia tumba a esperar a que lo hagan otros por nosotros.
Porque Putin es un fascista de mierda y China una dictadura de mierda
Nada más