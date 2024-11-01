edición general
Trump amenaza con demandar a la ABC por el regreso de Jimmy Kimmel

Este martes 23 de septiembre el presidente estadounidense echó mano de su red social, Truth Social, para hablar del regreso del presentador de la ABC y se dijo sorprendido de ello. “No puedo creer que ABC Fake News le haya devuelto el trabajo a Jimmy Kimmel. ¡ABC le dijo a la Casa Blanca que su programa había sido cancelado!”, escribió Trump. El mandatario republicano señaló que el regreso de Kimmel se debe a bajos números de audiencia de la cadena, además cuestionó el talento del presentador a quien vinculó con el Partido Demócrata.

Verdaderofalso #1 Verdaderofalso
Censúrese!!
hdblue #5 hdblue
Como me gusta el olor a Libertad por la mañana....
#2 Hoypuedeserungrandia
Zanahorio esta desatado, todo se le permite y quiere hacer de la nación su rancho.
Supercinexin #7 Supercinexin
#2 Pues ves acaparando maíz y píllate un buen microondas para hacerte toneladas de palomitas cuando vuelvan a ser elecciones... y las pierda :troll:
#8 detectordefalacias
Por eso que alguien de derechas esgrima la palabra "libertad" da pampurrias.

La única libertad a la que se refiere es la suya y en el contexto de retirárselas al resto.
karakol #6 karakol
Que un tipo con la responsabilidad de ser el presidente de una gran potencia como es Estados Unidos se dedique a perder el tiempo con este tipo de cuestiones, no ya menores, sino ridículas, en vez de mejorar su país, o al menos intentarlo, da sentido a la actual situación económica, política y social que están viviendo allí.

O puede ser que lo haga para, precisamente, desviar la atención de esa situación y de otros asuntos isleños más delicados.
#11 Grahml
#6 La comparación más precisa que he visto del comportamiento pueril y ridículo de Trump es esta, como niño mimado que siempre ha sido y que ahora, en su senilidad más absoluta, está dejando sobresalir:

x.com/TheDailyShow/status/1967921194444685780  media
Alt126 #9 Alt126
Cuando cancelaron el programa, Trump salió diciendo "eh, esto no es cosa mía, se lo han hecho ellos solos".
Pero ahora lo vuelven a emitir y ahora sí que sale diciendo "o lo canceláis u os empapelo".

A ver Zanaorio, que ni 10 minutos aguantas sin amenazar a alguien...
#10 Grahml
#9 Lo peor de todo es que funciona.

Cuando el presidente de EEUU te amenaza, muchos son los que ceden a tales amenazas. No porque el amenazante tenga razón, sino por el poder que tiene.

Esa es la ilegalidad que EEUU debería castigar de modo realmente eficiente, si de verdad quiere ser ejemplo de democracia.
Cehona #12 Cehona
Trump está fagocitado por la libertad.  media
Khadgar #4 Khadgar
Pobrecito, se había hecho ilusiones y ahora se le han roto. Claro, tanta gente dándole la razón y el muy cretino se acabado creyendo creído que todos sus deseos iban a ser órdenes para el país. :roll:
javibaz #3 javibaz
Mi sobrino de cuatro años usa la cabeza más y mejor que el. :palm:
