Trump amenaza con demandar a la ABC por el regreso de Jimmy Kimmel

Este martes 23 de septiembre el presidente estadounidense echó mano de su red social, Truth Social, para hablar del regreso del presentador de la ABC y se dijo sorprendido de ello. “No puedo creer que ABC Fake News le haya devuelto el trabajo a Jimmy Kimmel. ¡ABC le dijo a la Casa Blanca que su programa había sido cancelado!”, escribió Trump. El mandatario republicano señaló que el regreso de Kimmel se debe a bajos números de audiencia de la cadena, además cuestionó el talento del presentador a quien vinculó con el Partido Demócrata.