Trump amenaza con demandar a la ABC por el regreso de Jimmy Kimmel

Este martes 23 de septiembre el presidente estadounidense echó mano de su red social, Truth Social, para hablar del regreso del presentador de la ABC y se dijo sorprendido de ello. “No puedo creer que ABC Fake News le haya devuelto el trabajo a Jimmy Kimmel. ¡ABC le dijo a la Casa Blanca que su programa había sido cancelado!”, escribió Trump. El mandatario republicano señaló que el regreso de Kimmel se debe a bajos números de audiencia de la cadena, además cuestionó el talento del presentador a quien vinculó con el Partido Demócrata.
| etiquetas: kimmel , trump , abc , demanda
La única libertad a la que se refiere es la suya y en el contexto de retirárselas al resto.
O puede ser que lo haga para, precisamente, desviar la atención de esa situación y de otros asuntos isleños más delicados.
x.com/TheDailyShow/status/1967921194444685780
Pero ahora lo vuelven a emitir y ahora sí que sale diciendo "o lo canceláis u os empapelo".
A ver Zanaorio, que ni 10 minutos aguantas sin amenazar a alguien...
Cuando el presidente de EEUU te amenaza, muchos son los que ceden a tales amenazas. No porque el amenazante tenga razón, sino por el poder que tiene.
Esa es la ilegalidad que EEUU debería castigar de modo realmente eficiente, si de verdad quiere ser ejemplo de democracia.