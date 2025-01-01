edición general
Trump amenaza con aranceles adicionales a los países con tasas o legislación digital "perjudiciales" para EEUU

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha amenazado con la imposición de nuevos y "sustanciales" aranceles y la restricción de sus exportaciones de chips a aquellos países que no elimine las tasas o regulaciones digitales que considera perjudiciales para las compañías tecnológicas estadounidenses. "Advierto a todos los países con impuestos, legislación, normas o regulaciones digitales que, a menos que se eliminen estas acciones discriminatorias, (...) impondré aranceles adicionales sustanciales a las exportaciones de ese país a Estados

Khadgar #5 Khadgar
"Hacedme casito o le subiré los impuestos a mi gente." :roll:
alpoza #2 alpoza
La amenaza del día.
Uge1966 #3 Uge1966
Acabará explotando la burbuja de los aranceles...
Antipalancas21 #4 Antipalancas21
#3 A ver si explota de una vez Trump y ponen alguien mas sensato y consecuente.
Antipalancas21 #1 Antipalancas21 *
Así, ha asegurado que "Estados Unidos y las empresas tecnológicas estadounidenses ya no son la hucha ni el felpudo del mundo" antes de amenazar con "consecuencias" si los países no muestran "respeto" por las "increíbles" compañías del país norteamericano.
themarquesito #7 themarquesito
Ni puñetero caso; esos aranceles han sido declarados ilegales en Estados Unidos por el Tribunal de Comercio Internacional, aunque la sentencia está recurrida ante el Tribunal de Apelación del Circuito Federal, pero este segundo tribunal ha dado muestras claras de compartir la opinión del primero
anv #6 anv *
Lo que corresponde aquí es cortar todos los lazos comerciales con Estados Unidos. Si no se puede de golpe, hacerlo gradualmente y cuanto antes.
#8 Bravok1
Creo que hablo en nombre de la gran mayoría cuando digo: "comenos los huevos pedófilo naranja."
