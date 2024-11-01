·
Trump admite que la operación sobre Gaza está "perjudicando" a Israel ante la opinión pública
El mandatario estadounidense ha indicado que Israel ha perdido poder en el Congreso, afirmando que '20 años atrás, Israel tenía el lobby más fuerte'.
etiquetas
trump
israel
eeuu
#2
Suleiman
Esto se soluciona poniendo mas pasta...
#1
TiagoIn
¿Desde cuando ser un genocida daña la imagen?
Puto genio el Trump.
