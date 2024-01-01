edición general
Trump abrió el camino para que Israel ocupe Gaza: la hoja de ruta hacia la limpieza étnica

En 2024, Donald Trump allanó el terreno para la ocupación militar total de Gaza al apoyar a Netanyahu y sugerir que EE.UU. tomaría el control de la Franja, promoviendo un plan que incluye expulsar a la población palestina para convertir la zona en un resort turístico. Aunque Biden mostró más moderación, fue con Trump cuando se normalizó la carta blanca para las operaciones militares israelíes, que ahora han desembocado en un plan de ocupación total que amenaza a casi dos millones de civiles.

Jointhouse_Blues #2 Jointhouse_Blues
Allanando terreno para hacer allí sus negocios, enriqueciéndose aun más con la sangre y el sufrimiento de inocentes. La viva imagen del sueño americano.

Me parece incomprensible la existencia de semejantes monstruos.
themarquesito #3 themarquesito
#2 "Por fin Jared e Ivanka podrán montar sus resorts y urbanizaciones" es lo que ha de estar pensando Trump.
#4 username
#2 así empezó el sueño americano , siguiendo la herencia anglosajona, mira a los indios americanos....
Don_Pixote #5 Don_Pixote
Pues si eso son los planes de paz que promueven muchos por aquí, que el agresor se anexe territorios

Que el den un premio Nobel a naranjito ya
A.more #1 A.more
Si se quiere acabar con el nazismo hay que empezar por el emperador loco, luego el hijo de puta asesino. Mientras no se limpie el mundo, tendremos el cuarto reich
antesdarle #6 antesdarle
Bueno es el mismo desenlace que han deseado aquí para Ucrania. Que hostias se pensaba la gente que tenía Trump en la cocotera cuando dijo que tenía la solución? Los que defendieron la invasión rusa son cómplices del genocidio en Gaza. Solo los que condenamos a Israel y Rusia podemos decir que estuvimos en el lado buena de la historia. Gaza dejará de existir y Ucrania cederá por lo menos el 20% de su territorio. Felicidades a todos los que habéis defendido imperios nazis.
