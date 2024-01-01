Trump abrió el camino para que Israel ocupe Gaza: la hoja de ruta hacia la limpieza étnica

En 2024, Donald Trump allanó el terreno para la ocupación militar total de Gaza al apoyar a Netanyahu y sugerir que EE.UU. tomaría el control de la Franja, promoviendo un plan que incluye expulsar a la población palestina para convertir la zona en un resort turístico. Aunque Biden mostró más moderación, fue con Trump cuando se normalizó la carta blanca para las operaciones militares israelíes, que ahora han desembocado en un plan de ocupación total que amenaza a casi dos millones de civiles.