Trump abre la puerta a una conversación con Maduro: "Si podemos salvar vidas y hacerlo por las buenas, bien"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha abierto la puerta a una conversación con su homólogo de Venezuela, Nicolás Maduro, ante el aumento de las tensiones y los últimos bombardeos de Washington contra lanchas en el Caribe y el océano Pacífico, que han hecho temer además con posibles operaciones militares contra el país sudamericano.

mente_en_desarrollo #2 mente_en_desarrollo
Un trato justo.

Vosotros nos dejáis hacer lo que queramos con vuestros recursos.
Nosotros no os aniquilamos.
Meneanauta #1 Meneanauta
"Si tenemos que hacerlo por las malas, bien también"
JackNorte #3 JackNorte *
Lo normal en la epoca actual , amenazar a los paises con invadirlos. La democracia mas grande del mundo. xD
Y este es otro ejemplo a seguir , de la mitad de nuestros representantes en España.
#5 laruladelnorte
"Recuerden las mentiras sobre Irak, Siria, Libia, Afganistán. En todos esos sitios ha intervenido Estados Unidos con mentiras; trataron de montar el mismo guion en nuestro país, pero el mundo no les cree", ha asegurado, antes de reiterar que el "verdadero objetivo de la narrativa estadounidense es robar los recursos naturales de Venezuela con la excusa del cambio de régimen y las acusaciones sobre la existencia de una dictadura".


Esto lo sabe hasta un niño de pecho.
#4 sliana
Cuando te dicen que si apareces muerto han sido los cubanos, ya sabes que el plan está en marcha
