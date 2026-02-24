True Dreams, el santuario de lobos norteamericanos en Noja que sirven como terapia para rebajar el estrés

En Noja (Cantabria) existe un santuario poco común: ocho lobos norteamericanos conviven en un espacio pensado para que las personas “entren en un estado de calma que normalmente no lo hacen” y hallen un parón mental frente al estrés del día a día. “Es una experiencia para aliviar el dolor emocional, pero mediante una convivencia de una tarde y noche en absoluta calma”, explica su impulsor, Luis Melgosa, quien guía cada visita para que el ritmo humano se sincronice con el de la manada. El lugar, además, ha recibido a nativos americanos que han